Concorso educazione motoria per scuola primaria: info utili e punteggi

Dalle ore 9 alle ore 10:40 di venerdì 15 dicembre, si terrà la prova scritta del concorso per docenti di educazione motoria nella scuola primaria. Le procedure di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8. Durante questo periodo, i candidati saranno tenuti a sottoporsi alle operazioni di riconoscimento e a firmare il registro d’aula cartaceo.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno reso pubblici gli abbinamenti tra aule e candidati. Si raccomanda particolare attenzione a eventuali avvisi riguardanti cambiamenti o modifiche nelle sedi assegnate. A tal proposito, si consiglia ai candidati di verificare regolarmente il sito dell’USR della propria regione di interesse. Si precisa che la regione in cui si svolgerà la prova è quella scelta dai candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Divieti per i candidati

I candidati sono tenuti a consegnare, sotto pena di esclusione, ogni dispositivo elettronico, compresi telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati, ai docenti responsabili della vigilanza. Durante lo svolgimento della prova, è vietato introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizzazione o trasmissione di dati.

Inoltre, ai candidati è severamente vietato comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o stabilire relazioni con altri partecipanti, fatta eccezione per gli incaricati della vigilanza e i membri della commissione giudicatrice. Qualsiasi violazione di queste disposizioni comporterà l’immediata esclusione dal concorso. Nel caso in cui emerga che uno o più candidati abbiano copiato, parzialmente o integralmente, l’esclusione sarà applicata a tutti i candidati coinvolti. In questa eventualità, la prova sarà annullata e il/i candidato/i verrà/verranno allontanato/i dall’aula.

Concorso educazione motoria: la prova

Una volta che tutti i candidati si troveranno nelle rispettive postazioni, il responsabile d’aula o il comitato di vigilanza comunicherà la “parola chiave di accesso/inizio della prova”. Questa dovrà essere inserita nella schermata apposita dai candidati.

Dopo l’inserimento della parola chiave, il candidato avrà a disposizione 3 minuti per leggere le istruzioni. Trascorsi i 3 minuti o cliccando sul pulsante “inizia nuova prova”, la prova sarà avviata. Al termine dei 100 minuti, il sistema interromperà la procedura, acquisendo definitivamente le risposte inserite fino a quel momento dal candidato. Ogni quesito sarà presentato in una schermata, navigabile mediante la barra laterale. È fondamentale tenere presente che tra le quattro opzioni di risposta solo una è corretta e solo una può essere selezionata. Cliccando sulla risposta desiderata, questa verrà selezionata. Per modificare una risposta precedentemente selezionata, è sufficiente cliccare sulla nuova opzione. Nel caso si voglia annullare la risposta, lasciando la domanda senza risposta, è possibile utilizzare il tasto “Cancella Risposta”, che deselezionerà l’opzione precedentemente scelta.

Dopo aver risposto a tutte le domande, il candidato dovrà attendere il termine previsto per la prova. Si ricorda che nella parte superiore della pagina sarà sempre possibile monitorare il tempo rimanente. Al termine della prova, il candidato dovrà rimanere alla propria postazione in attesa dello sblocco da parte del responsabile tecnico d’aula. Questo consentirà di visualizzare il punteggio ottenuto attraverso la correzione automatica e anonima dell’applicazione.

Il responsabile tecnico d’aula si recherà su ogni postazione per visualizzare il punteggio sul monitor del candidato. Successivamente, il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d’aula, inserirà il proprio codice fiscale nell’apposito modulo presentato dall’applicazione. È importante notare che i candidati NON devono lasciare l’aula fino a quando tutti i file .bac sono stati caricati e l’elenco dei risultati è stato stampato.

Dopo questa fase, i candidati dovranno controfirmare il registro cartaceo d’aula per attestare la propria uscita e solo a questo punto saranno autorizzati ad allontanarsi dall’aula.

Prova scritta computer-based

La durata della prova è fissata a 100 minuti, fermo restando l’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi e supporti, come previsto dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

La prova scritta è articolata in 50 quesiti, distribuiti nel seguente modo:

40 quesiti a risposta multipla, finalizzati a valutare le competenze e le conoscenze del candidato;

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

5 cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali relative all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito è formulato con una domanda seguita da quattro risposte, di cui solo una è corretta; ogni risposta esatta vale 2 punti, mentre ogni risposta errata o mancante comporta 0 punti. L’ordine dei 50 quesiti è presentato in modalità casuale per ciascun candidato, senza alcuna pubblicazione anticipata dei quesiti. La prova scritta si riterrà superata con un minimo di 70 punti su 100.