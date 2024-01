Concorso PlayEnergy: aiuta a diffondere la cultura green e vinci fantastici premi

Sei uno studente o un docente con una passione per la sostenibilità e l’innovazione? Allora non perdere l’opportunità di partecipare a PlayEnergy – Road to Zero, un concorso internazionale che trasforma la condivisione per le tematiche green in un’avventura divertente e che per di più offre la possibilità di aggiudicarsi dei premi!

Cos’è PlayEnergy?

PlayEnergy è un progetto internazionale lanciato da Enel in collaborazione con Campus Party. Questa iniziativa si rivolge a tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni in Italia, Brasile e Cile, nonché ai docenti che desiderano promuovere la sostenibilità. Attraverso una piattaforma digitale interattiva e gratuita, i partecipanti esplorano e approfondiscono il tema dello sviluppo sostenibile, impegnandosi in missioni che riflettono i valori e gli obiettivi promossi dalle Nazioni Unite per un futuro più verde.

Per gli studenti, PlayEnergy è un’opportunità per immergersi nei temi cruciali della sostenibilità ambientale, giocando e imparando. Per i docenti, rappresenta un modo innovativo per insegnare, utilizzando un linguaggio fortemente coinvolgente per la Generazione Z. Questo approccio interattivo e digitale non solo arricchisce l’esperienza educativa ma può aiutare anche a soddisfare gli obblighi di insegnamento delle ore di educazione civica.

Come Funziona il Concorso

I partecipanti iniziano con un “debito” di 4.810 KGI (chilogrammi di ignoranza), rappresentante l’inquinamento medio pro capite. Completando le missioni, man mano si riduce questo numero, si guadagnano medaglie, salendo nella classifica verso lo status di Zero Champion. Le missioni spaziano dalla creazione di contenuti alla partecipazione a quiz e giochi enigmistici, tutto comodamente accessibile via smartphone o PC.

I Premi

Man mano che vengono completato le missioni, è possibile vincere premi sotto forma di gift card digitali, utilizzabili in vari e-commerce e game store. I premi variano in base al punteggio KGI raggiunto, offrendo un incentivo tangibile per imparare e contribuire alla sostenibilità.

Come Iscriversi

Partecipare al concorso è molto semplice: andate sul sito di PlayEnergy, selezionate se siete uno “Studente” o un “Professore” e compilate il form di iscrizione. C’è tempo fino al 30 Marzo 2024. Non perdete questa fantastica opportunità!