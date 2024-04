Cosa fare il Primo Maggio in Lombardia: sagre, mostre e tanto altro

Cosa fare il Primo Maggio in Lombardia 2024

Il 1° maggio 2024, la Lombardia celebra la Festa dei Lavoratori con una varietà di sagre enogastronomiche, nonostante le previsioni di pioggia. A Como, il Lake Como Wine Festival attirerà gli appassionati di vino in Piazza Cavour per degustazioni di vini locali, formaggi e salumi. Contemporaneamente, a Senago, gli amanti della cucina Valtellinese potranno deliziarsi con pizzoccheri e altri piatti tradizionali alla Sagra dei Pizzoccheri, che continua fino al 5 maggio. Nel Parco di Monza, il Picnic d’Italia – Street Food Festival celebra lo street food con specialità nazionali e internazionali fino al 1° maggio.

Non mancano gli eventi dedicati ai bambini: ad esempio, al Teatro Martinitt di Milano, si terrà uno spettacolo teatrale incentrato sul piacere della lettura, arricchito da canzoni e trucchi di prestigio, ideale per un’uscita domenicale in famiglia. Altro evento interessante è il laboratorio di robotica all’ADI design museum, dove i bambini potranno creare un robot personalizzato nei fine settimana di maggio.

In provincia di Bergamo, a Castel Cerreto, le famiglie possono sperimentare la vita da contadino per un giorno, interagendo con vari animali e partecipando alla raccolta delle ciliegie. Un’attività simile si svolgerà a Besana Brianza, dove si potrà imparare tutto sul mondo delle api, con laboratori pratici gratuiti.

Cosa fare il Primo Maggio a Milano

Il 1° maggio 2024, Milano si anima con una varietà di eventi culturali e ricreativi. Tra gli eventi culturali spiccano le numerose mostre aperte al pubblico, come quella dedicata a Cézanne e Renoir a Palazzo Reale, che offre un’immersione nelle opere di questi maestri della pittura francese. Anche l’esposizione “Ukiyoe: Immersive Art” presso Tenoha Milano rappresenta un’esperienza unica per scoprire l’arte giapponese attraverso installazioni interattive e video mapping​.

Per gli amanti del teatro, “Radio Linetti Live” con Linus al Teatro Alcione è un’opzione per una serata di musica e ricordi personali. Inoltre, il 1° maggio è un’ottima occasione per visitare alcuni musei e luoghi culturali che rimarranno aperti nonostante la festività, tra cui il Museo delle Scienze e la Pinacoteca di Brera. Ci sono anche eventi musicali come l’inizio della XI edizione di Palazzo Marino in Musica, che offre concerti gratuiti nella suggestiva Sala Alessi​.

