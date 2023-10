Crunchyroll arriva su Prime Video: migliaia di anime in streaming

In questi giorni Crunchyroll ha annunciato l’inizio di una grande collaborazione con Amazon per distribuire il proprio servizio in abbonamento anche su Prime Video. La nuova partnership comincia già questa settimana negli Stati Uniti, in Canada, in Svezia e nel Regno Unito; per molti altri Paesi, compresa l’Italia, l’attesa si prolungherà ancora per qualche mese. La collaborazione globale con Crunchyroll permette a Prime Video di ampliare il suo catalogo di anime per offrire agli amanti del genere un’esperienza di streaming senza precedenti.

Gli abbonamenti per vedere Crunchyroll su Amazon Prime Video

Gli utenti di Prime Video potranno scegliere tra due piani senza pubblicità: il piano Fan, con prezzi a partire da $7.99 al mese, o Mega Fan con prezzi a partire da $9.99 al mese (costi attualmente previsti negli Stati Uniti). Grazie a questi abbonamenti sarà possibile accedere all’intera libreria di anime di Crunchyroll, compresi gli ultimi episodi che saranno disponibili poco dopo il loro lancio in Giappone. Chi sottoscrive il piano Mega Fan avrà inoltre la possibilità di scaricare spettacoli e serie per la visione offline.

Amazon ha pensato a un’opzione anche per gli appassionati di anime che non possono permettersi abbonamenti aggiuntivi: il canale lineare 24/7 di Crunchyroll sarà disponibile su Freevee, dove gli utenti potranno guardare anime gratuitamente in cambio della visione di occasionali pubblicità.

Ma le novità non finiscono qui. Amazon ha infatti promesso ulteriori vantaggi, sebbene mantenga ancora un certo mistero a riguardo. Non ci resta che aspettare l’avvio della collaborazione anche in Italia. A questo proposito, non c’è ancora una data specifica per l’attivazione del piano, ma sembra probabile che l’attesa si protrarrà almeno fino a dicembre o all’inizio del prossimo anno.

Cos’è Crunchyroll?

Per chi ancora non lo conosce, Crunchyroll è una delle piattaforme di streaming anime più popolari al mondo. Fondato nel 2006, è velocemente cresciuto fino a vantare la più grande libreria di streaming di anime al mondo, con oltre 24.000 ore di spettacoli, 46.000 episodi e oltre 1.300 serie e film.

Nella sua vasta offerta, che spazia dai classici intramontabili alle ultime uscite, spicca la vasta libreria di anime giapponesi e drama coreani, grazie ai quali ha conquistato il cuore degli appassionati di tutto il mondo.

Oggi Crunchyroll è un vero e proprio punto di riferimento per chiunque voglia immergersi in mondi fantastici, vivere avventure emozionanti e seguire personaggi indimenticabili. L’arrivo del suo catalogo su Prime Video rappresenta un grande arricchimento dell’offerta per il servizio di streaming firmato Amazon.

Amazon Prime Video

Prime Video è una delle principali piattaforme di streaming mondiali. Offre compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui mobile, smart TV, console di gioco, lettori Blu-Ray e altri dispositivi di intrattenimento domestico. Con questa mossa Amazon punta a diventare un vero e proprio punto di riferimento anche per contenuti di terze parti, consentendo così ai suoi utenti di accedere facilmente ai contenuti di vari fornitori di streaming. Con Crunchyroll, Amazon punta ad ampliare ulteriormente i suoi iscritti grazie a una selezione di titoli variegata ed eclettica in grado di soddisfare tutti i gusti, dai fan degli shonen ai seguaci dei seinen, passando per gli amanti dei drama coreani.