Che giorno è la Festa della Mamma 2024: data, origini e regali

Festa della Mamma 2024: data precisa e idee regalo

La Festa della Mamma è una celebrazione speciale dedicata a tutte le madri e alle figure materne. Nel 2024, la data della Festa della Mamma cade domenica 12 maggio. Andiamo a scoprirne le origini e vediamo insieme alcuni regali originali per la Festa della Mamma!

Perché si festeggia la Festa della Mamma?

La Festa della Mamma ha origini antiche che risalgono alle celebrazioni delle divinità materne nelle culture greca e romana. In Grecia, veniva celebrata la festa in onore di Rea, madre degli dèi, mentre a Roma era dedicata a Cibele, la madre terra.

La versione moderna della Festa della Mamma, tuttavia, ha origini più recenti. Negli Stati Uniti, la celebrazione è stata ufficialmente istituita nel 1908 grazie agli sforzi di Anna Jarvis. Anna organizzò una cerimonia per onorare la memoria di sua madre, una sostenitrice dei diritti delle donne e attivista. La sua campagna per una festa nazionale fu coronata dal successo nel 1914, quando il presidente Woodrow Wilson dichiarò la seconda domenica di maggio come Festa della Mamma.

La festa della mamma in Italia è nata negli anni cinquanta per motivi commerciali e religiosi. Raoul Zaccari organizzò la prima celebrazione a Bordighera nel 1956, mentre nel 1957 don Otello Migliosi la promosse a Tordibetto di Assisi con un focus religioso. Ma in generale, quando è la festa della mamma in Italia? Non ha una data precisa ma a partire dal 2001 è celebrata sempre la seconda domenica di maggio.

Idee regalo per la Festa della Mamma 2024

Trovare il regalo per la Festa della Mamma può essere una sfida, ma ecco alcune idee che potrebbero ispirarti:

Fiori e Piante: un mazzo di fiori freschi o una pianta per la Festa della Mamma sono sempre un regalo gradito! Gioielli: un gioiello personalizzato, come una collana con il nome dei figli o un braccialetto con un ciondolo speciale, può essere un regalo molto significativo. Esperienze: regala un’esperienza indimenticabile come una giornata alla spa, una cena in un ristorante elegante, o un weekend fuori porta. Prodotti di Bellezza e Benessere: un set di prodotti per il bagno, una crema di alta qualità o un profumo possono far sentire ogni mamma coccolata. Libri: se tua madre ama leggere, un libro del suo autore preferito o un best-seller recente possono essere un’ottima scelta. Accessori per la casa: un nuovo set di tazze, una coperta morbida, o un cuscino decorativo possono aggiungere un tocco di comfort e stile alla casa. Cucina e Gastronomia: un cesto di prodotti gourmet, una bottiglia di vino pregiato, o un corso di cucina possono essere apprezzati dalle mamme che amano cucinare. Anche una torta per la festa della Mamma o dei biscotti fatti in casa risultano un ottimo regalo. Hobby e Passatempi: se tua madre ha un hobby particolare, come il giardinaggio, la pittura, o il cucito, pensa a un regalo che possa arricchire la sua passione.

Regali per la Festa della Mamma fai da te

Ecco un elenco di idee per regali fai da te per la Festa della Mamma:

Cornice decorata

Vaso personalizzato

Scrub corpo fatto in casa

Portachiavi in feltro

Barattolo dei ricordi

Segnalibro personalizzato

Braccialetto intrecciato

Cuscino decorativo

Album fotografico fatto a mano

Sacchettini di lavanda fatti a mano

Qualunque sia il regalo che sceglierai, l’importante è dimostrare il tuo affetto e la tua riconoscenza per tua mamma o la figura materna che conta per te!

