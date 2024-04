Diocesi di Trento propone un ritiro spirituale agli studenti prima degli esami di Maturità

Un’occasione “spirituale” secondo la Diocesi di Trento

L’esame di Maturità è sicuramente una tappa importante nella carriera di uno studente, per questo talvolta occorre prepararsi non solo dal punto di vista psicologico e didattico, ma anche dal punto di vista “spirituale”. Ebbene, secondo la Diocesi di Trento, i ragazzi della città, prima degli esami, dovrebbero affrontare un momento “meditativo” in ritiro, per arrivare alle prove d’esame con la giusta calma e “spirito”.

Per questo, la Diocesi trentina ha promosso una iniziativa decisamente insolita, rivolta agli studenti di Trento: almeno quattro giorni di ritiro in un seminario, prima della Maturità. Già da diversi anni è in programma questa proposta, probabilmente da una parte per avvicinare i ragazzi alla sfera cristiana e dall’altra per favorire un momento diverso e anche di intrattenimento ai maturandi.

Quando avverrà il ritiro e in cosa consiste?

La Diocesi di Trento ha previsto per gli studenti un “momento di riflessione” che si organizzerà dal 12 al 15 giugno 2024 nel seminario di Trento. In questi giorni, i ragazzi in procinto della Maturità potranno riflettere, studiare, ripassare e condividere un momento meditativo tra loro in un contesto fuori dagli schemi. Inoltre, la Diocesi pensa che in questo breve periodo i maturandi possano allentare la tensione ed eventuali ansie provocate proprio dagli ultimi esami delle scuole superiori.

Come iscriversi all’iniziativa e i prezzi previsti

L’Arcidiocesi trentina metterà a disposizione la propria sede spirituale a tutti gli studenti interessati alla proposta. Saranno previsti dei costi per la partecipazione: i ragazzi dovranno pagare 10 euro al giorno, mentre chi accederà solo alle ore diurne dalle ore 8.30 alle 18.00, pagherà solo 5 euro per il pranzo. L’intero pacchetto iscrizione con compresi i pernottamenti avrà un costo di 40 euro per tutti i quattro giorni stabiliti.

Tutti i maturandi interessati potranno iscriversi entro il 3 giugno 2024, con l’intento di passare quattro giorni di tranquillità in un contesto diverso e ascetico. In questa esperienza, la sede del seminario metterà a disposizione numerosi spazi, compresa un’area specifica in cui sarà previsto l’assoluto silenzio, ossia il “Vigilianum”. Qui gli studenti potranno trovare la giusta concentrazione per studiare e riflettere sulla propria condizione mentale e “spirituale”, in vista della Maturità 2024.