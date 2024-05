Dove presentare la domanda per le graduatorie ATA della terza fascia

Dove e quando inviare la domanda

Per chi volesse candidarsi al bando per il personale ATA della terza fascia occorre che inoltri la domanda a un link specifico, raggiungendo il sito InPA sul web. All’intero di questa piattaforma digitale è possibile informarsi e avere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione al bando e inviare la domanda. Ad oggi (fine maggio 2024), le direttive presenti sul sito sono ancora da aggiornare. Per tale motivo si consiglia di consultare la piattaforma per individuare eventuali aggiornamenti.

Le domande potranno essere inoltrate dal 28 maggio al 28 giugno 2024.

Quali sono i requisiti per inviare la domanda per le diverse professioni?

Ebbene, per iscriversi al bando ATA di terza fascia occorre essere in possesso di alcuni attributi di accesso idonei, in base al ruolo ambito.

Assistente Tecnico : per operare nell’ambito occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con un certificato internazionale di alfabetizzazione digitale. Sono compresi i diplomi di maturità e le certificazioni specifiche del settore.

: per operare nell’ambito occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con un certificato internazionale di alfabetizzazione digitale. Sono compresi i diplomi di maturità e le certificazioni specifiche del settore. Assistente Amministrativo : essere in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado e il certificato di alfabetizzazione digitale.

: essere in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado e il certificato di alfabetizzazione digitale. Infermiere : occorre avere una laurea in scienze infermieristiche o essere in possesso di una certificazione riconosciuta che permetta di operare nel settore infermieristico, con compresa la certificazione di alfabetizzazione digitale.

: occorre avere una laurea in scienze infermieristiche o essere in possesso di una certificazione riconosciuta che permetta di operare nel settore infermieristico, con compresa la certificazione di alfabetizzazione digitale. Cuoco : diploma di maturità con una certificazione di tecnico e operatore nei servizi alberghieri e di ristorazione, con anche il certificato di alfabetizzazione digitale.

: diploma di maturità con una certificazione di tecnico e operatore nei servizi alberghieri e di ristorazione, con anche il certificato di alfabetizzazione digitale. Tecnico e operatore dei servizi di agraria : avere una attestazione di qualifica come operatore alimentare, ambientale, agrituristico e industriale. Inoltre, occorre avere sempre la certificazione di alfabetizzazione digitale.

: avere una attestazione di qualifica come operatore alimentare, ambientale, agrituristico e industriale. Inoltre, occorre avere sempre la certificazione di alfabetizzazione digitale. Guardarobiere : diploma professionale come operatore nel settore della moda o essere in possesso del diploma di maturità nell’ambito “Sistema moda”, con compresa la certificazione di alfabetizzazione digitale.

: diploma professionale come operatore nel settore della moda o essere in possesso del diploma di maturità nell’ambito “Sistema moda”, con compresa la certificazione di alfabetizzazione digitale. Tecnico e operatore scolastico : occorre avere una certificazione professionale come operatore in servizi sociali e il certificato di alfabetizzazione digitale. Oppure bisogna essere in possesso del Certificato delle Competenze del primo triennio del percorso di studio (Legge n.61 del 2017), con attestazione di alfabetizzazione digitale e delle competenze socio-assistenziali.

: occorre avere una certificazione professionale come operatore in servizi sociali e il certificato di alfabetizzazione digitale. Oppure bisogna essere in possesso del Certificato delle Competenze del primo triennio del percorso di studio (Legge n.61 del 2017), con attestazione di alfabetizzazione digitale e delle competenze socio-assistenziali. Collaboratore scolastico: diploma di qualifica di tre anni garantito da un istituto professionale del settore o una Certificazione delle Competenze del primo triennio di studi (con la promozione alla quarta classe delle scuole superiori, secondo il d.lgs n.61 del 2017). Inoltre, sono validi diversi diplomi come quello relativo alla scuola magistrale per l’infanzia, attestazioni di qualifiche professionali riconosciute dalle Regioni, e i comuni diplomi di maturità.

Gli attributi alternativi per la domanda come personale ATA di terza fascia

Ebbene, ci sono altre figure professionali che possono inoltrare la domanda come personale ATA di terza fascia. Alcuni di questi sono i candidati già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, in corrispondenza al profilo professionale richiesto. Inoltre, possono accedere alla terza fascia anche i candidati che hanno lavorato per 30 giorni anche non continuativi, in settori in corrispondenza alla professione richiesta. Ciò in riferimento a chi ha lavorato prima del 25 luglio 2008, anche con i precedenti ordinamenti.

Infine, possono inoltrare la domanda tutti coloro che hanno titoli di studio corrispondenti a diplomi di scuola secondaria di secondo grado del settore professionale specifico.