Dove vedere Fallout in streaming

Basata sul celebre videogioco, la serie TV Fallout è disponibile su Prime Video, il servizio streaming offerto da Amazon che permette di vedere la serie comodamente dal divano di casa.

Prime Video è la piattaforma dove puoi guardare la serie Fallout in streaming. Se sei già abbonato, puoi iniziare a guardarla subito; in caso contrario, puoi iscriverti e usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, durante il quale avrai accesso completo a tutti i contenuti disponibili, inclusa la serie Fallout.

Come accedere a Prime Video

Per accedere a Prime Video è necessario accedere al sito di Prime Video e seguire le istruzioni per la registrazione; è necessario essere già in possesso di un account Amazon. I nuovi utenti possono usufruire di 30 giorni di prova gratuita. Completata l’iscrizione ed effettuato l’accesso ti basterà cercare la serie, preparare i popcorn e goderti lo spettacolo!

Trama e cast di Fallout

La serie Fallout è ambientata in un futuro post-apocalittico: un’America devastata da una guerra nucleare. Lucy abita nel Vault, lo spazio protetto in cui vivono i discendenti dei sopravvissuti alla guerra termonucleare tra Stati Uniti e Cina; sta per sposarsi con uno sconosciuto, in un matrimonio concordato dalla comunità per ripopolare il pianeta. La giornata di festa, però, si trasforma in un incubo: suo padre viene rapito da un gruppo di dissidenti e Lucy decide di cercarlo uscendo, per la prima volta da sola, nel territorio chiamato Zona Incontaminata. Durante il viaggio alla ricerca del padre, incontra una varietà di personaggi, tra cui un pistolero solitario, un uomo con un cane e altri sopravvissuti che abitano la pericolosa Zona Incontaminata.

La serie è diretta da Jonathan Nolan e Lisa Joy, noti per il loro lavoro su “Westworld”, mentre il cast include attori come Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Aaron Moten ed Ella Purnell, che interpretano rispettivamente il padre di Lucy affettuoso e protettivo, un cacciatore di taglie misterioso e dal volto sfigurato, un soldato della Confraternita d’Acciaio che vigila la Zona Contaminata e la protagonista Lucy.

Fallout offre una combinazione di azione, umorismo nero e mondo post-apocalittico. La serie si distingue per il suo approccio narrativo ricco di flashback e parallelismi temporali e per una cura particolare per i dettagli estetici retro-futuristi. Questo rende la serie non solo una fedele trasposizione del videogioco ma anche un’opera autonoma di grande intrattenimento che diventa allo stesso tempo una sorta di prequel e sequel sempre aderente alla realtà del gioco di ruolo.

Per chi ama il genere post-apocalittico e le storie coinvolgenti, Fallout su Prime Video è una visione imperdibile. Grazie al periodo di prova gratuita, puoi iniziare subito a esplorare questo affascinante mondo e decidere solo successivamente se continuare o meno con l’abbonamento.