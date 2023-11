Eduscopio 2023, pubblicata la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia

Eduscopio, l’apprezzata mappa interattiva delle eccellenze tra le scuole superiori italiane, è tornata grazie alla Fondazione Agnelli. Questa rilevante risorsa offre una valutazione basata sugli esiti universitari (quali esami sostenuti e media dei voti) e sulle prospettive lavorative (tasso di occupazione e coerenza fra studio e lavoro) dei diplomati, considerati un anno dopo aver conseguito il diploma. Il team di lavoro della Fondazione Agnelli, sotto la guida di Martino Bernardi, ha analizzato meticolosamente i dati relativi a 1.326.000 diplomati provenienti da 7.850 istituti scolastici italiani. Queste informazioni coprono un arco temporale di tre anni scolastici consecutivi: 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

La migliore scuola d’Italia

Il liceo scientifico delle scienze applicate Nervi-Ferrari di Morbegno, situato nella provincia di Sondrio, si distingue come la scuola di eccellenza in Italia. Un tratto distintivo di questa istituzione è la focalizzazione sulle scienze applicate, con l’inserimento dell’informatica al posto del tradizionale studio del latino.

Le migliori scuole superiori a Milano

A Milano, il liceo classico statale Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo si posiziona al vertice della graduatoria. Al secondo posto si colloca il Berchet; seguiti al terzo e quarto posto dal Sacro Cuore e dall’Alexis Carre. Nel contesto degli istituti scientifici, il primato quest’anno è conquistato dal Volta, che soppianta il Leonardo dalla posizione di vertice. Al terzo e quarto posto, mantenendo le loro posizioni, troviamo il Sacro Cuore (paritario) e il Vittorio Veneto. Per quanto riguarda gli istituti linguistici, la Civica Manzoni continua a detenere saldamente il primo posto nella classifica. Tra gli istituti per le Scienze umane, l’Istituto Maria Ausiliatrice si conferma in testa alla classifica.

Le migliori scuole superiori a Roma

A Roma, il liceo classico Visconti riconquista il titolo di miglior istituto tra i classici. Perde terreno il Tasso, che nel 2022 si posizionava al terzo posto e ora scivola al sesto. Nel settore degli istituti scientifici, il Righi mantiene saldamente la sua posizione di vertice. Per quanto riguarda il liceo delle scienze umane, i tre istituti leader rimangono gli stessi: Giordano Bruno, Montale e Margherita di Savoia, come già nel 2022. Tra gli istituti tecnici, il Livia Bottardi conferma la sua posizione al vertice.

Le migliori scuole superiori a Bologna

Il podio per i licei classici resta invariato rispetto all’anno precedente, con il Galvani al primo posto e il Minghetti al secondo. Per quanto riguarda gli istituti scientifici, la classifica vede in testa il Copernico, seguito dal Galvani e dal Fermi. Negli istituti tecnici, sia il Mattei che il Luxemburg si distinguono come istituti tecnici economici. Tra gli istituti tecnologici, Crescenzi-Pacinotti-Sirani mantiene la sua posizione di vertice, mentre l’Arrigo Serpieri sale di due posizioni.

Le migliori scuole superiori a Napoli

Il Convitto Vittorio Emanuele II si distingue come il miglior liceo classico a Napoli, mentre nel settore linguistico primeggia il Carlo Urbani. Per quanto riguarda i licei scientifici, il Mercalli si posiziona al vertice, seguito dal Vico. Per gli studi delle Scienze Umane, il Galilei guida la classifica.

Le migliori scuole superiori a Firenze

Il liceo classico Michelangiolo mantiene la sua posizione di eccellenza anche per il 2023, confermandosi “primo della classe” nella top ten dei licei più performanti. Tra i licei scientifici, il Machiavelli si conferma al primo posto, mentre per i licei delle Scienze Umane il Machiavelli rimane in testa. Per quanto riguarda il miglior liceo artistico, l’Alberti Dante si distingue. Nei contesti degli istituti tecnici inclusi nella classifica (con almeno 1 diplomato su 3 che prosegue agli studi universitari), le posizioni variano a seconda degli indirizzi: dal punto di vista degli esiti universitari, il Galilei si posiziona al primo posto.

Le migliori scuole superiori a Torino

Il Galileo Ferraris scivola alla terza posizione tra i licei scientifici tradizionali, superato dall’Istituto Edoardo Agnelli dei Salesiani. Il D’Azeglio si colloca al quarto posto tra i licei classici, seguendo Cavour, Gioberti e Alfieri. Nella categoria dei licei delle Scienze Umane, l’Istituto Maria Ausiliatrice si afferma al primo posto. Per quanto riguarda gli istituti Tecnico Economici, il Vittorini si piazza sul podio.