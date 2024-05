Elezioni Europee 2024: tutte le scuole chiuse per i seggi elettorali

Le “vacanze” anticipate di molti studenti

Diversi alunni di alcune scuole italiane quest’anno beneficeranno di una vacanza anticipata rispetto agli anni scorsi. Il motivo è molto semplice: l’incombenza delle Elezioni Europee 2024 del prossimo mese di giugno obbliga alcuni istituti scolastici alla preparazione dei seggi elettorali. Le date in questione, dell’8 e del 9 giugno, consentono agli studenti di andare prima in vacanza, poiché l’anno scolastico finirà con qualche giorno di anticipo.

La chiusura delle scuole per le elezioni

Alle votazioni europee in molti paesi italiani verranno istituti i seggi anche per i rinnovi delle amministrazioni comunali con le votazioni dei sindaci. In questi casi, la scuola richiede qualche giorno in più per poter organizzare al meglio gli spazi e le aule. Ciò comporta che diversi plessi scolastici dovranno avere “le aule libere” entro il giorno 6 giugno. Così facendo i programmi e le elezioni per queste scuole dovranno necessariamente concludersi entro la data indicata. Ovviamente non tutte le sedi prevedono la chiusura anticipata, ma molto dipende a seconda del luogo e della regione. Qualcuno si pone la domanda se questi giorni di chiusura anticipata “rubati” alle lezioni scolastiche potranno essere recuperati successivamente.

La risposta sarà presumibilmente negativa, in quanto in alcune scuole le operazioni legate ai seggi potranno richiedere un paio di giorni in eccesso.

In merito a ciò si è espresso Roberto Fattore, che è oggi un dirigente scolastico presso una scuola di Verona:

“L a chiusura della scuola per le elezioni viene equiparata a quella disposta per gravi eventi meteorologici, come le alluvioni. Allo stesso modo si agisce come per interventi di manutenzione straordinaria che precludono l’accesso ai locali. Per tale motivo le assenze che si determinano in questi casi sono pienamente legittimate e non richiedono il recupero”.

Dove chiudono le scuole in anticipo?

Bisogna specificare che queste chiusure anticipate sono state avallate da disposizioni ministeriali (del Ministero dell’Interno).

Sebbene il calendario scolastico sia deciso dalle singole regioni, queste dovranno adeguarsi a quanto disposto.

Si dà il caso che già molte regioni avevano previsto la chiusura della scuola dai giorni 7 giugno al 14 giugno 2024.

Tali date non risultano evidentemente compatibili con le attuali necessità. Pertanto, le scuole in questione dovranno adeguarsi a quanto richiesto, provvedendo così il suono dell’ultima campanella entro e non oltre il 6 di giugno.

Ad esempio: