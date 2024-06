Esami di terza media 2024: tutto quello che devi sapere

Avvio degli esami 2024 per gli studenti della terza media

Al via le prove d’esame per gli studenti di terza media, poiché questa tipologia di test è a tutti gli effetti il primo ufficiale della carriera di uno studente. Quindi, si possono definire gli esami di terza media 2024 un evento importante e soprattutto da non sottovalutare. Per questo anno, circa mezzo milione di ragazzi delle medie parteciperanno alle prove, ecco perché occorre conoscere sia come saranno strutturati gli esami, sia tutte le direttive comunicate dal Ministero dell’Istruzione.

L’inizio degli esami di terza media 2024

Ogni scuola media decide le date di avvio degli esami, per cui il calendario non è stabilito dal Ministero, a differenza degli esami di maturità. Il dicastero ha solo il compito di indicare il periodo di inizio, in modo tale da permettere a tutte le scuole di ogni regione di iniziare le prove più o meno negli stessi giorni. Infatti, il MIM ha comunicato che gli esami di terza media si dovranno programmare tra l’ultimo giorno delle lezioni e il 30 giugno 2024.

Solitamente, le prove di terza media cominciano qualche giorno prima dei test di maturità, quindi rimanendo a codeste direttive, gli esami delle medie dovrebbero svolgersi a partire dalla settimana del 10 giugno 2024.

Tutti i requisiti per accedere agli esami di terza media

Ebbene, uno studente delle medie per sostenere gli esami al termine del terzo anno scolastico dovrà avere un elenco di “attributi”, superando gli scrutini di fine anno. Il percorso dei ragazzi viene analizzato nella riunione di scrutinio tra i docenti, i quali stabiliranno anche il voto di ammissione per ogni singolo studente. La valutazione non dovrà essere inferiore a sei su dieci per essere ammessi agli esami di terza media.

Quali sono, però, nello specifico i requisiti per partecipare alle prove d’esame per un alunno?

Una delle prime caratteristiche è quello di aver seguito almeno tre quarti delle lezioni programmate durante l’anno. In seguito, occorre che gli studenti abbiano completato le Prove Invalsi 2024 e infine non aver subito provvedimenti disciplinari rilevanti durante il percorso di studi. I docenti che comporranno le commissioni programmeranno una specifica assemblea denominata “riunione preliminare”, in cui saranno fissate le date dei test, le tracce e anche la durata degli stessi esami. I quesiti delle prove sono stabiliti dai professori interni, in riferimento alle materie richieste.

In genere le bocciature in terza media sono molto rare, ma è bene non sottovalutare il periodo e la stessa fase di esame, per superare al meglio uno dei più importanti cicli scolastici obbligatori.

Come sono strutturati gli esami: tutte le prove

I test finali di terza media saranno strutturati in tre prove scritte e un colloquio orale. La prima prova consiste in un tema di italiano, dove gli alunni dovranno scegliere e sviluppare una traccia tra tre tipi di testi, suddivisi in Tipologia A (testo narrativo), Tipologia B (testo argomentativo) e Tipologia C (comprensione del testo).

In seguito, la seconda prova corrisponde a un test di matematica, dove l’alunno dovrà mettere in risalto le proprie abilità logico-matematiche, valorizzando le conoscenze acquisite. L’esame sarà composto da quesiti a risposta multipla e una parte in cui verranno posti dei problemi con una risoluzione finale, con richieste specifiche riguardanti anche l’algebra e la geometria.

La terza e ultima prova scritta sarà caratterizzata da un test in lingue straniere, in cui verranno analizzate le conoscenze dell’inglese e di un’altra lingua comunitaria (francese, tedesco o spagnolo). In questo caso, l’obiettivo è quello di analizzare la padronanza linguistica e il livello finale dei ragazzi (minimo A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua).

La durata dei test scritti e il colloquio orale

Gli esami scritti dovranno essere eseguiti in un tempo preciso, che non dovrà superare le quattro ore per ogni singolo test.

Dopo le prove scritte sarà previsto un esame orale, dove l’alunno dovrà rispondere ai quesiti posti dalla sottocommissione d’esame. Codesto test dura circa trenta minuti, il tempo necessario per permettere all’allievo di argomentare i contenuti in modo critico in ogni singola materia.

Lo scopo in questa fase è di analizzare la preparazione degli studenti e le loro capacità argomentative. Durante il colloquio, viene richiesto di presentare una tesina su un argomento a piacere. Inoltre, i professori analizzeranno anche le conoscenze acquisite in Educazione Civica.

Successivamente a tutte le prove di terza media, la commissione si occuperà di assegnare le valutazioni finali. Il voto viene assegnato in decimi e proviene dalla media tra il voto di accesso ai test, gli esiti degli esami scritti e di quello orale. A uno studente meritevole, solo se ha raggiunto i punteggio di dieci decimi, è possibile assegnare anche “la lode” in base alle decisioni dei docenti di commissione.