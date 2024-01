Fantasanremo 2024: strategie e novità per la gara social più divertente del festival

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, arriva anche il momento di prepararsi per Fantasanremo, la gara social, diventata quasi più attesa del festival stesso, dedicata a chi non canta ma guarda. Oltre a favorire la visione del festival in gruppo, questa competizione offre l’opportunità di creare una squadra vincente di artisti, combinando big ed esordienti in un gioco divertente e coinvolgente.

Il regolamento di Fantasanremo

Il regolamento di Fantasanremo è davvero semplice: i partecipanti devono creare una squadra composta da cinque artisti, selezionati tra i big in gara; ogni squadra deve avere un capitano, in grado di incrementare i punti totali grazie alle azioni che compie sul palco o fuori dal palco. L’obiettivo del gioco è accumulare il maggior numero di punti possibile nelle classifiche generali e di lega.

Ogni squadra creata viene automaticamente inserita nella lega generale, il Campionato Mondiale, che raccoglie al suo interno tutte le leghe del Fantasanremo. Ogni partecipante può poi scegliere di unirsi ad altre leghe, fino a un massimo di 25 leghe, per avere ulteriori opportunità di sfida e coinvolgimento.

Le quotazioni e gli acquisti

Partecipare è gratuito, basta registrarsi su fantasanremo.com o scaricare l’app ufficiale. Ogni giocatore deve scegliere un nome e ha a disposizione 100 “baudi”, la moneta ufficiale del gioco ispirata a Pippo Baudo, per creare la propria squadra vincente; le quotazioni degli artisti variano, con alcuni nomi femminili che dominano il podio: Angelina Mango, Annalisa, Emma, e Alessandra Amoroso sono a 23 baudi ‒ e i giocatori dovranno fare scelte molto strategiche per costruire la squadra perfetta solo con i budget a disposizione. Le iscrizioni al Fantasanremo chiudono alle 23.59 del 5 febbraio 2024.

Punti, Bonus e Malus

Quando inizia il festival, inizia anche Fantasanremo. I punti vengono assegnati in base alle posizioni dei cantanti nelle classifiche parziali e finali, con premi per la critica e altro ancora. In aggiunta, ci sono bonus e malus, stabiliti dalla giuria di Fantasanremo e soggetti a cambiamenti annuali: i bonus scattano per le azioni impreviste, come avere un fiore tra i capelli, o sono concordati con gli sponsor; i malus sono inciampi, cadute… o altre azioni memorabili come Blanco che prende a calci le rose.

Le strategie vincenti per creare la squadra perfetta

Per creare una squadra vincente, i giocatori possono puntare su artisti già affermati, come Emma, Annalisa, e Angelina Mango, anche se la vera sfida è individuare gli “underdog” che potrebbero sorprendere. Gruppi come La Sad (19 baudi) o BNKR44 (16 baudi) offrono opportunità interessanti, con la possibilità di accumulare punti non solo attraverso le esibizioni, ma anche tramite bonus inaspettati e azioni impreviste.

Alcuni artisti poi possono regalare vere e proprie svolte nel gioco, sia per la loro musica che per il loro stile. Geolier, rapper napoletano di 23 anni, e Dargen D’Amico sono citati come possibili protagonisti, con tanto di punti bonus per gli occhiali da sole e altre azioni che potrebbero vivacizzare le serate sanremesi, mentre nomi come Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri potrebbero offrire esibizioni musicali e anche momenti memorabili.