Finale Champions 2024: dove vederla e dove si gioca

La finale della UEFA Champions League 2023-2024 si terrà il 1º giugno 2024: scopri dove si può seguire quest’importante evento calcistico e in quale luogo si terrà.

Stadio della Finale Champions League 2024

Dove si giocherà la finale di Champions League 2024? Si terrà allo stadio di Wembley, Londra, tra Borussia Dortmund e Real Madrid. I vincitori giocheranno la Supercoppa UEFA 2024 contro l’Atalanta, vincitrice della UEFA Europa League 2023-2024, e parteciperanno alla prima edizione della Coppa Intercontinentale FIFA.

Questa sarà la terza finale di Champions League ospitata dal nuovo stadio di Wembley e la nona disputata in Inghilterra. Il Borussia Dortmund arriva alla finale dopo aver eliminato PSV, Atlético Madrid e Paris Saint-Germain, mentre il Real Madrid ha superato RB Lipsia, Manchester City e Bayern Monaco.

Borussia Dortmund ha partecipato a due finali precedenti, vincendo nel 1997 e perdendo nel 2013. Per l’allenatore Edin Terzić sarà la prima finale. Real Madrid, con 17 finali alle spalle, ha vinto 14 volte, l’ultima nel 2022, e per Carlo Ancelotti sarà la sesta finale, stabilendo un record.

L’arbitro della finale sarà lo sloveno Slavko Vinčić. La partita prevede tempi regolamentari di 90 minuti, eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Le squadre possono iscrivere 23 giocatori e effettuare cinque sostituzioni nei tempi regolamentari, con una sesta nei supplementari.

Finale Champions 2024: dove vederla

La finale di Champions 2024 partirà alle 20 nel Regno Unito, mentre in Italia saranno già le 21, per via del fuso orario. Per seguire la finale di Champions League 2023/2024, hai diverse opzioni in base alla tua preferenza e disponibilità di abbonamenti. Ecco le possibilità:

Opzioni in abbonamento

Sky (e Sky Go via streaming) : gli abbonati a Sky potranno guardare la partita in diretta sulla loro TV tramite il servizio Sky o in streaming tramite l’app Sky Go.

: gli abbonati a Sky potranno guardare la partita in diretta sulla loro TV tramite il servizio Sky o in streaming tramite l’app Sky Go. NOW: anche gli abbonati a NOW, il servizio di streaming di Sky, potranno seguire la partita in diretta su vari dispositivi come TV, tablet, telefono e computer.

Opzioni gratuite

Mediaset (Infinity in streaming): Mediaset trasmetterà la finale in chiaro, quindi gratuitamente, sia sulla TV tradizionale sia in streaming tramite Infinity. Questo permetterà a chiunque, anche senza abbonamento, di godersi l’evento in diretta.

Come sarà la Champions League 2024-2025?

A partire dalla stagione 2024/2025, il nuovo format della UEFA Champions League introdurrà diverse novità significative. La competizione si svolgerà per 11 mesi all’anno, con un aumento delle squadre partecipanti alla fase finale da 32 a 36, tutte inserite in un unico girone.

Ogni squadra giocherà un minimo di 8 partite (4 in casa e 4 in trasferta), due in più rispetto al vecchio formato. Le prime 8 squadre classificate avanzeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta per completare il tabellone degli ottavi. Le ultime 12 squadre saranno eliminate senza possibilità di retrocedere in Europa League.

La nuova Champions League partirà il 14 agosto con la Supercoppa UEFA, che vedrà l’Atalanta, vincitrice della UEFA Europa League, affrontare il vincitore della finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

Il sorteggio delle squadre per la prima fase sarà basato sul loro coefficiente UEFA, con le 36 squadre divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna. Ogni squadra sarà sorteggiata per giocare contro 2 squadre di ciascuna fascia (1 gara in casa e 1 in trasferta), garantendo così più partite e scontri tra grandi squadre fin dall’inizio della competizione.