Francia: genitori iscrivono quattro pecore a scuola per non chiudere una classe

L’idea “bizzarra” dei genitori di una scuola in Francia

Cosa non si fa per “andare a scuola”? Se i ragazzi a volte si recano mal volentieri alle lezioni scolastiche, i genitori decidono di ideare uno stratagemma grottesco per impedire la chiusura della classe. Ebbene, in una scuola francese gli iscritti erano veramente pochi, di ben quattro unità sotto il limite minimo ammesso per garantire l’avvio delle lezioni.

Per impedire la chiusura definitiva del gruppo classe dei propri figli, le famiglie si sono coalizzate e hanno deciso di iscrivere “quattro pecore” per ottenere il limite minimo ammesso.

Le motivazioni che hanno portato i genitori all’assurdo

Se da un lato quanto accaduto può far sorridere, dall’altro fa riflettere sulla situazione di alcune scuole e di come la burocrazia possa rappresentare un freno anche alla cultura. La scelta è stata chiaramente una provocazione, anche se quanto messo in campo dal gruppo genitori sia stato curato nei dettagli. Infatti, le quattro pecore hanno ricevuto un nome e un cognome, un modo per “regolarizzare” l‘iscrizione al consueto anno scolastico.

Perché, però, sono stati presi quattro ovini? Anche la scelta è stata perfettamente calcolata, poiché i genitori hanno ribadito che i loro figli non devono essere considerati delle “pecore da contare” al momento dell’iscrizione nelle scuole.

Dopo questa vicenda, i quattro ovini messi in discussione sono stati riportati al proprio ovile dai corrispettivi proprietari allevatori.

Le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione Genitori

In merito all’accaduto, il presidente del Gruppo Genitori Scolastico ha dichiarato quanto segue:

“Né i sindaci né i genitori erano d’accordo. Inizialmente abbiamo protestato, ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta dal Governo. Abbiamo quindi deciso di usare l’assurdo per rispondere a una decisione assurda. I nostri figli non sono pecore da contare”.

Insomma, il problema dello spopolamento di alcune aree geografiche in Francia, ma anche in Italia, comporta talvolta delle scelte da parte delle istituzioni. Sebbene sia discutibile la limitazione numerica di alunni nelle aule è comunque vero che alcuni costi sono superiori a quanto ipotizzato in principio.

Tale scenario è più probabile in zone montuose o collinari, lontane dalle grandi città o dai paesi ubicati in prossimità delle pianure.