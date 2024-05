Giornata Internazionale dell'Infermiere: significato e origini

Giornata Internazionale dell’Infermiere: quando si celebra?

La Giornata Internazionale dell’Infermiere si celebra il 12 maggio di ogni anno per commemorare il compleanno di Florence Nightingale, nata il 12 maggio 1820. Florence Nightingale è considerata la fondatrice dell’infermieristica moderna grazie al suo lavoro durante la Guerra di Crimea, dove migliorò significativamente le condizioni sanitarie negli ospedali militari e ridusse drasticamente i tassi di mortalità tra i soldati feriti. Il suo impegno ha portato a riconoscere l’importanza del ruolo degli infermieri nella cura dei pazienti e nella sanità pubblica.

La celebrazione di questa giornata serve a riconoscere e onorare il contributo fondamentale degli infermieri alla società, il loro impegno e dedizione nel fornire assistenza sanitaria di qualità. Inoltre, offre un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide e le difficoltà che gli infermieri affrontano quotidianamente nel loro lavoro.

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, inoltre, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha deciso di evidenziare l’impegno quotidiano degli infermieri per sviluppare un Sistema salute a misura di cittadino. Lo slogan scelto da FNOPI per questa Giornata è “Nutriamo la salute”, celebrando così la professione infermieristica a livello mondiale.

