Giornata Mondiale del Jazz: significato, celebrazione e storia

30 aprile, Giornata Mondiale del Jazz

La Giornata Mondiale del Jazz si celebra ogni anno il 30 aprile, con l’intento di onorare il jazz non solo come genere musicale, ma anche come forma d’arte che ha promosso il dialogo culturale e l’unità tra le persone di tutto il mondo. Questo evento è stato proclamato dall’UNESCO nel 2011 e si è rapidamente affermato come una celebrazione globale che mette in risalto l’influenza e l’importanza del jazz come ponte tra diverse culture e come mezzo per la libertà di espressione.

Il jazz, originario degli Stati Uniti come fusione di culture africane ed europee, si è evoluto da un’espressione artistica di comunità marginalizzate a un fenomeno culturale globale. Grazie alla sua capacità di adattamento e alla sua natura inclusiva, il jazz ha superato barriere razziali e sociali, promuovendo valori come l’innovazione, la pace e l’uguaglianza.

Come celebrare la Giornata Mondiale del Jazz

La celebrazione del Jazz Day può assumere molte forme, a seconda del contesto locale e degli interessi degli individui. Un’idea per capire al meglio questo genere musicale consiste nel vedere dei film che ne catturano lo spirito e la complessità.

Ecco cinque film notevoli sul jazz che meritano di essere visti:

Whiplash (2014) – Diretto da Damien Chazelle, questo film racconta la storia di un giovane batterista jazz e del suo rapporto intenso e spesso conflittuale con un insegnante esigente al conservatorio. “Whiplash” offre una riflessione sulla determinazione, l’ossessione e il costo del perfezionismo nel mondo del jazz. Bird (1988) – Un biopic diretto da Clint Eastwood che esplora la vita e la carriera di Charlie Parker, uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz. Il film mette in luce i suoi contributi rivoluzionari al genere, nonché le sue lotte personali con la dipendenza e la depressione. Round Midnight – A mezzanotte circa (1986) – Questo film è un omaggio a diversi musicisti jazz americani che vissero a Parigi negli anni ’50. Dexter Gordon interpreta il ruolo di un sassofonista che cerca di combattere i suoi demoni personali e mantenere vivo il suo amore per la musica. Il film è celebre per la sua autentica rappresentazione del mondo del jazz e la colonna sonora eccezionale. La La Land (2016) – Anche questo film, diretto da Damien Chazelle, presenta una forte componente jazz. Racconta la storia d’amore tra un pianista jazz e un’aspirante attrice a Los Angeles, intrecciando le loro aspirazioni artistiche con i compromessi della realtà quotidiana. La musica jazz è centralmente tematica nel film e riflette la passione del protagonista per questo genere. Mo’ Better Blues (1990) – Diretto da Spike Lee, il film segue la vita di un trombettista di jazz, interpretato da Denzel Washington, esplorando i suoi rapporti personali e professionali. Il film analizza il ruolo della musica nella vita del protagonista e le sfide che deve affrontare nel bilanciare la sua carriera e la vita personale.

Eventi per il Jazz Day 2024

Il 30 aprile 2024, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e l’Associazione Nazionale IJVAS celebreranno l’International Jazz Day con una maratona musicale che include concerti, jam session, incontri e premiazioni. Gli eventi si terranno principalmente nella Sala Sinopoli dell’Auditorium e alla Casa del Jazz, con l’obiettivo di promuovere il jazz tra studenti di ogni livello e i cittadini di Roma, trasmettendo i valori artistici e sociali di questa forma d’arte.

Mentre il 2 maggio, alle 18.30, il Nuovo Teatro Ateneo dell’Università La Sapienza di Roma ospiterà un concerto gratuito della Big Band Jazz di Musica Sapienza per celebrare la Giornata Internazionale del Jazz. Quest’anno il concerto è dedicato a Duke Ellington, icona del jazz, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. La Big Band, diretta da Roberto Spadoni e composta da 25 musicisti, sarà affiancata dal Rosario Giuliani & Santa Cecilia Saxophones Ensemble, un gruppo di talentuosi studenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Non solo Roma: diverse città italiane hanno organizzato eventi e festival a tema per celebrare il Jazz Day, da Bergamo a Pozzuoli.

Ti piacerebbe imparare a suonare la musica jazz? Scopri dove puoi farlo: