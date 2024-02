Giornata Mondiale della Nutella: storia e curiosità

La Giornata Mondiale della Nutella è una celebrazione che si svolge ogni anno il 5 febbraio. Questa festa è nata nel 2007 grazie all’idea di una blogger americana, Sara Rosso, che ha voluto celebrare la sua passione per la famosa crema di nocciole italiana. L’idea è stata subito un successo e ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il mondo, tanto che oggi la Giornata Mondiale della Nutella è celebrata in oltre 50 paesi.

La festa non è stata creata da Ferrero, l’azienda produttrice della Nutella, ma è stata accolta con entusiasmo e supportata; inoltre, dal 2015 è proprio il marchio Ferrero a guidare le celebrazioni. Nel corso degli anni, la Giornata Mondiale della Nutella è diventata un evento globale, con eventi organizzati in tutto il mondo, da New York a Milano, da Berlino a Dubai.

La celebrazione della Giornata Mondiale della Nutella è molto semplice: basta mangiare un po’ di Nutella, che sia su una fetta di pane, in un dolce o direttamente dal barattolo. L’importante è condividere la passione per la Nutella con gli altri, sia di persona che sui social media, utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay.

La storia di un successo globale: la Nutella

La Nutella è nata in Italia nel 1964, grazie all’intuizione di Michele Ferrero, figlio del fondatore dell’omonima azienda dolciaria. La ricetta originale della Nutella prevede l’utilizzo di nocciole, zucchero, olio di palma, cacao magro, latte scremato in polvere, lecitina di soia e vanillina.

La Nutella è stata un successo immediato in Italia e ben presto ha conquistato anche il resto del mondo. Oggi è uno dei prodotti dolciari più amati e venduti, con oltre 365 milioni di barattoli venduti ogni anno in 160 paesi.

La Nutella è diventata un simbolo dell’Italia nel mondo, tanto da essere stata protagonista di un episodio del famoso programma televisivo “The Simpsons”, in cui la famiglia Simpson visita l’Italia e Bart si innamora della Nutella.

3 Curiosità sulla Nutella che forse non conosci

La Nutella è un prodotto così popolare che ha dato vita a numerose curiosità e aneddoti. Ad esempio, sapevi che ogni anno vengono prodotte abbastanza confezioni di Nutella da coprire più di 1000 volte il Colosseo?

Un altro fatto sorprendente è che la Nutella contiene più nocciole di qualsiasi altro ingrediente. Infatti, Ferrero è il più grande acquirente di nocciole al mondo, utilizzandone il 25% della produzione globale.

Inoltre, nel 2013, un gruppo di ladri ha rubato 5 tonnellate di Nutella da un camion parcheggiato in Germania. Il valore del furto è stato stimato in circa 20.000 euro.

Giornata della Nutella: ricette creative e idee divertenti

Per celebrare al meglio la Giornata Mondiale della Nutella, perché non provare a preparare qualche ricetta a base di Nutella? Un classico è il tiramisù alla Nutella, una variante golosa del famoso dolce italiano. Oppure, per un dessert veloce e delizioso, prova a fare dei muffin alla Nutella.

Un’altra idea divertente per celebrare la Giornata Mondiale della Nutella è organizzare una festa a tema. Puoi preparare una serie di dolci a base di Nutella, come torte, biscotti e cupcakes, e invitare i tuoi amici a condividere la passione per la Nutella.

Infine, un’idea originale per celebrare la Giornata Mondiale della Nutella è regalare un barattolo di Nutella a qualcuno che ami. Puoi anche personalizzare il barattolo con un messaggio speciale o con il nome del destinatario, per un regalo davvero unico e goloso.