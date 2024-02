Giorno del Ricordo: i film per capire la tragedia delle foibe

Il 10 febbraio non è una semplice data, coincide con la giornata del ricordo in memoria delle foibe. Oggi abbiamo deciso di parlarvene consigliandovi anche dei film sulle foibe, in modo da ampliare la vostra conoscenza sull’accaduto.

Giorno del ricordo: il significato e la storia

Il termine foibe si riferisce agli eccidi commessi dai partigiani jugoslavi comunisti durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sui monti del Carso tra il 1943 ed il 1945 furono gettati migliaia di corpi di uomini e donne, di civili e non, uccisi dai partigiani comunisti agli ordini del maresciallo Tito. I titini portarono delle liste di proscrizione con loro quando, nel 1943 e nel 1945, invasero Trieste e la Venezia Giulia. Migliaia di persone sparirono da quei luoghi deportati nei campi di concentramento di Borovnica, Maribor, Aidussina e altre località della allora Jugoslavia. Da quei lager molti non tornarono mai indietro.

I film sulle foibe

Ecco l’elenco dei film sulle foibe:

1943-1945 La guerra in Italia. Trieste, terra di nessuno (1994): i partigiani di Tito e gli Alleati arrivano a Trieste che, per 40 giorni, diventa la terra di nessuno; i “titini” piazzano mitragliatrici agli angoli delle strade. Molti triestini finiscono nelle foibe uccisi dai titini. Trieste sotto, 1943-1945, La storia tragica e straordinaria di una città in prima linea: Trieste è vittima di tre diverse occupazioni, vengono descritti tutti i fatti accaduti dai bombardamenti alle foibe. Moja meja, Il mio confine, 2002: il 16 settembre, a Gorizia, nell’anno 1947 il confine divide il mondo in due parti ed è allo stesso tempo barriera e sfida. Foibe, 2013: un film americano con tanti italiani nel cast, tra cui Enzo Iacchetti, Claudio Gioè, Claudio Castrogiovanni, Giobbe Covatta e Nicolas Vaporidis. Red Land, Rosso Istria 2018: racconta la storia di Norma Cossetto, studentessa istriana di un paese vicino Visignano, uccisa da partigiani jugoslavi nel 1943.

Leggi anche: