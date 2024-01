Golden Globe, Paul Giamatti vince con un film sulla scuola e dedica il premio ai docenti

Nella notte degli ambiti Golden Globes, che si sono tenuti al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills il 7 gennaio 2024, Paul Giamatti ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come miglior interpretazione maschile per il film “The Holdovers – Lezioni di vita” di Alexander Payne. Il film, ambientato nel 1870 in una scuola privata del New England, racconta la storia di un severo professore di lettere classiche che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti. La sua intensa e realistica interpretazione ha catturato l’attenzione della giuria e del pubblico.

Giamatti ha vinto il premio battendo Nicolas Cage (con “Dream Scenario”), Timothée Chalamet (con “Wonka”), Matt Damon (con “Air”), Joaquin Phoenix (con “Beau is Afraid”) e Jeffrey Wright (con “American Fiction”).

Il discorso di ringraziamento alla consegna del premio

Nel suo discorso di ringraziamento, l’attore italoamericano di 56 anni ha voluto rendere omaggio a una categoria di lavoratori spesso sottovalutata: gli insegnanti, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella società; ha riconosciuto il valore e la difficoltà del mestiere ed espresso profondo rispetto nei loro confronti. “È un film su un insegnante. Io interpreto un insegnante. Tutta la mia famiglia è composta da insegnanti. Tutti, da generazioni. Gli insegnanti sono brave persone. Dobbiamo rispettarli. Fanno una cosa buona. È un lavoro duro. Quindi questo premio è per gli insegnanti”.

L’attore ha anche scherzato sulla sua esperienza durante la cerimonia “Quante scale! Le mie ginocchia sono distrutte, ve lo dico io. Su e giù, tutta la notte, in piedi e seduto tutta la notte. Di questo passo non sarò mai in ‘John Wick 5’” e ringraziato il regista, i co-protagonisti Randolph e Dominic Sessas e la troupe del film, terminando con un ringraziamento speciale a suo figlio e alla sua fidanzata.

La trama di “The Holdovers – Lezioni di vita”

Il film “The Holdovers” segue la storia di Paul Hunham, interpretato da Giamatti, un professore di storia in un college del New England. Rigido e molto esigente, detesta gli studenti mediocri, quelli nati in famiglie benestanti che conseguono il diploma senza fare alcuno sforzo. Durante le vacanze invernali viene incaricato di sorvegliare gli studenti che non tornano a casa per le feste: tra questi, c’è Angus Tully, interpretato da Dominic Sessa. Giamatti dovrà così stabilire un rapporto con questo studente brillante e problematico. Il film affronta temi importanti e cruciali, come l’isolamento, la diversità e la crescita personale.

Una vittoria che celebra gli insegnati e il loro lavoro

Questa vittoria rappresenta un momento significativo nella carriera di Giamatti, che aveva già ricevuto cinque precedenti nomination ai Golden Globes. Assieme alla sua grande versatilità, però, viene anche premiata una categoria troppo spesso lasciata in disparte: insegnanti, docenti e professori che con il loro duro lavoro duro e grande dedizione rappresentano un esempio e un supporto per la formazione delle generazioni future.