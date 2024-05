Guerra a Gaza: l'Università di Milano-Bicocca organizza due incontri per comprendere le origini del conflitto

Due appuntamenti per analizzare e approfondire il complesso scenario del conflitto israelo-palestinese. 14 maggio e 4 giugno all’Università di Milano-Bicocca.

L’Università di Milano-Bicocca propone un ciclo di incontri dedicati ad analizzare e comprendere le origini e le drammatiche conseguenze umanitarie del conflitto attualmente in corso tra Israele e Palestina “Il conflitto israelo-palestinese: conoscere il passato per capire il presente”. Questi incontri, in programma il 14 maggio e il 4 giugno 2024, sono rivolti sia alla comunità accademica che alla cittadinanza e si inseriscono nelle decisioni adottate dal Senato Accademico nella seduta del 3 aprile 2024.

14 maggio | I nodi del conflitto a Gaza: tra storia e diritto internazionale

Il primo incontro, intitolato “I nodi del conflitto a Gaza: tra storia e diritto internazionale”, si terrà martedì 14 maggio dalle 15:00 alle 16.30 presso la Sala Rodolfi dell’edificio U6 “Agorà”, situato in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 a Milano. Durante l’evento, i professori Barbara Bracco, docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca, e Maurizio Arcari, docente di Diritto internazionale nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca, offriranno una panoramica storica e un’analisi giuridica degli eventi che hanno caratterizzato il conflitto israelo-palestinese dalla seconda metà del secolo scorso. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Daniele Chieffi.

04 giugno | L’azione umanitaria in Palestina: la testimonianza delle ONG

Il secondo incontro, previsto per martedì 4 giugno dalle 17:00 alle 19:00 sempre presso la Sala Rodolfi dell’edificio U6 “Agorà”, vedrà la partecipazione di due importanti Organizzazioni Non Governative (ONG) attive in Palestina: WeWorld e Save the Children. WeWorld è un’organizzazione no-profit italiana attiva in 27 Paesi che opera anche nei territori palestinesi da oltre 30 anni impegnandosi a migliorare le condizioni di vita, soprattutto per le donne e i bambini, e a garantire loro accesso ai servizi sanitari, al lavoro e all’istruzione; al momento WeWorld è in prima linea per cercare di migliorare le condizioni igienico-sanitarie negli ospedali e negli insediamenti palestinesi, e per garantire l’accesso all’acqua. Save The Children, invece, è attiva in Palestina dagli anni ’50 e si dedica al sostegno dei bambini in situazioni di emergenza, fornendo loro cibo, cure sanitarie e supporto psicologico; nella striscia di Gaza, al momento, cerca di far fronte all’emergenza umanitaria portando i primi soccorsi alle famiglie, con cibo, acqua e cure sanitarie.

Durante l’evento, le due ONG racconteranno la propria esperienza sul campo e risponderanno alle domande del pubblico riguardo alle implicazioni umanitarie del conflitto. Il dibattito sarà moderato da Massimo Rebotti, giornalista del Corriere della Sera.

Come iscriversi agli incontri

Per ricevere ulteriori informazioni sugli incontri e per iscriversi, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected].

I due eventi organizzati dall’Università Milano-Bicocca offriranno un’importante opportunità di riflessione e approfondimento su una delle questioni più complesse e urgenti della geopolitica internazionale, consentendo a studenti, docenti e cittadini di contribuire al dibattito e alla comprensione del conflitto israelo-palestinese.