100 giorni alla Maturità: le frasi migliori

Oggi, 11 marzo, è la data fatidica: mancano 100 giorni alla maturità 2024. Per rendere questo appuntamento davvero unico ti proponiamo delle frasi famose e ad effetto sui 100 giorni Maturità, che potrai scrivere su una foto ricordo molto speciale, sulla torta con cui tu e la tua classe festeggerete l’arrivo di questo momento importantissimo o su un bigliettino che lascerai ai tuoi compagni come ricordo. Insomma, per ogni necessità!

FRASI MATURITÀ 100 GIORNI: LE MIGLIORI

Ecco le frasi che abbiamo scelto per te per arricchire i festeggiamenti per i 100 giorni della Maturità…

Le abbiamo raccolte in giro per Internet, sui Social o tra i pensieri di autori famosi. Fanne buon uso! Troverai le frasi e gli aforismi più divertenti, malinconici, speranzosi, insomma, frasi per tutti i gusti per la Maturità:

Gli esami – dice Eduardo De Filippo – non finiscono mai.

– dice Eduardo De Filippo – Se sognare di dover ripetere l’esame di maturità è l’incubo ricorrente di milioni di persone, qualcosa vorrà pur dire (TristeMietitore, Twitter): beh, non aggiungiamo altro!

(TristeMietitore, Twitter): beh, non aggiungiamo altro! Una frase per i più secchioni: Ho sempre sentito dire che gli esami finali a Hogwarts erano spaventosi, invece io li ho trovati piacevoli! (Hermione Granger, dal film Harry Potter e la pietra filosofale.)

(Hermione Granger, dal film Harry Potter e la pietra filosofale.) Una frase benaugurante: Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove . (Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via)

. (Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via) Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai immaginato. (Thoreau)… beh, che dire, incoraggiante e speranzosa!