Frasi per il primo giorno di scuola: gli auguri da dedicare

Il primo giorno di scuola non si scorda mai, è una di quelle esperienze che coinvolge tutti gli studenti e sarà sempre un evento indimenticabile. Frasi per augurare un buon inizio di anno scolastico e grossi in bocca al lupo sono graditi, preziosi e anche necessari. Cosa c’è di meglio che fare sentire il proprio sostegno con delle frasi di incoraggiamento fatte ad hoc per gli studenti che devono affrontare il primo giorno di scuola?

Che tu sia uno studente delle medie o delle superiori gli auguri servono sempre, infondono coraggio e la giusta spinta motivazionale e non fanno mancare il supporto da parte di parenti, familiari e amici! Se poi servono ad allentare la tensione sono ancora più efficaci! Cerchi la frase giusta per l’occasione ma non ti viene in mente nulla? Che problema c’è, siamo qui a posta per aiutare: ecco le frasi di auguri per il primo giorno di scuola.

Frasi per augurare un buon inizio di anno scolastico

Il primo giorno di scuola rappresenta una tappa fondamentale a tutti i livelli. Scuola materna, elementare, media o superiore, non importa. Ciò che conta è la grande emozione che tale data comporta. Ecco le più belle frasi per augurare un buon inizio di anno scolastico che possiate dedicare o leggere per infondere sostegno e appoggio.

Primo giorno di scuola materna, frasi per i piccoli

Sì, ti mancherà casa, la tua prima vera scuola. Ma dai una possibilità a quella nuova, o perderai la possibilità di avere tanti amici e l’opportunità di imparare. Vai a scuola con il cuore felice, fai amicizia e divertiti. Ti auguro il meglio!

Ti mando tanto amore piccolo mio. Stai per iniziare il tuo primo viaggio accademico nella vita. Divertiti alla grande oggi.

Fai sentire tutti felici quando sono con te. Questa è la cosa migliore che puoi offrire ai tuoi nuovi amici a scuola. Buon primo giorno di scuola.

Mia piccola principessa/mio piccolo principe, è tempo di abbracciare tutti i nuovi ed eccitanti giorni della tua vita scolastica. Buona giornata a scuola!

Sei così dolce, coraggioso e intelligente. Sono sicuro che conoscerai molti amici e creerai molti bei ricordi a scuola.

Partecipa al tuo primo giorno di scuola con energia positiva, sono sicuro che ti divertirai un sacco.

Frasi per bambini che andranno in prima elementare

Siamo orgogliosi di quanto sei arrivato lontano/a: questa è una nuova sfida da vincere. Può essere difficile all’inizio, ma non ho dubbi che ti adatterai. Brilla come il sole!

Oggi inizi una nuova avventura ed è normale provare un po’ di paura. Ricordati che ti vogliamo bene e siamo orgogliosi del figlio (o della figlia) che sei. Avanti, campione/campionessa!

Cambiare scuola non è facile ma è una sfida che supererai. Qui incontrerai nuovi amici e imparerai molto di più. Dai il meglio di te!

Quanto sei cresciuto/a velocemente! Inizia un nuovo anno scolastico, imparerai cose meravigliose, scoprirai talenti che non conoscevi e farai amicizie che ricorderai per sempre. Sarà fantastico!

Anche io ero un po’ nervoso il mio primo giorno di scuola, ma ho i migliori ricordi che tu possa immaginare. Sono sicuro che anche a te piacerà.

Frasi per il primo giorno di scuola media

La vita è breve, e prima ancora che tu te ne accorga, crescerai. Pertanto, trascorri la tua infanzia imparando il più possibile. Divertiti il ​​tuo primo giorno di scuola.

La vita è piena di sfide, e dovrai affrontarne anche nella tua classe. Impara a superarle.

Mio caro figlio, non permettere a nessuno di dirti che non puoi fare nulla. Accetta sempre una sfida con un sorriso e porta a termine tutto ciò che affronti. Goditi i tuoi primi giorni di scuola.

So che la scuola può essere spaventosa, ma non vuoi perderti un giorno davvero importante della tua vita. Buon primo giorno!

La scuola è accompagnata da molte promesse e aspettative. Non perdere la meravigliosa sensazione di andare a scuola il primo giorno.

Scuola superiore, le frasi per il primo giorno di scuola

Per fare un in bocca al lupo speciale non c’è bisogno di arrovellarsi il cervello, basta affidarsi a noi! Che cerchiate un motto, una citazione o una frase quello di cui avete bisogno è una raccolta di frasi sul primo giorno di scuola tra cui scegliere per una dedica divertente, tenera, memorabile, ironica! Ecco una carrellata di citazioni, aforismi, pensieri e frasi che possono fare al caso, per augurare di trascorrere al meglio l’anno scolastico, senza mai scoraggiarsi!

Le frasi più tenere e speciali

La tua vita sarà piena di avventure, ma niente sarà avventuroso come i giorni di scuola. Ti auguro tutto il meglio per il primo giorno. Il tuo viaggio verso l’eccellenza sta per iniziare!

La scuola è il primo passo verso il successo e sono molto felice di vederti andare a scuola. Sei pronto a fare questo passo preparato per questo primo piccolo passo.

Il tuo viaggio sarà faticoso e lungo, ma sono sicuro che lo affronterai come un re. Ti auguro una giornata speciale.

Ti auguro un felice primo giorno di scuola. Troverai qualcosa da festeggiare durante le tue giornate in classe.

La scuola è il posto migliore per esercitare pensieri positivi. Sono sicuro che avrai un grande anno davanti. Ti auguro il miglior primo giorno di scuola. Possa tu trovare successo in tutto ciò che fai!

Frequentando il tuo primo giorno di scuola, entri in una nuova fase della tua vita. Sei uno dei ragazzi/delle ragazze più intelligenti che conosca. Buona fortuna!

È tempo di mostrare a tutti la tua sete di conoscenza ed il tuo talento. Sono sicuro che i tuoi insegnanti saranno molto felici di averti nella loro classe!

Sei troppo adorabile per essere ignorato. Sono sicuro che ti farai tanti amici il tuo primo giorno. Non smettere mai di creare ricordi nuovi ed emozionanti.

Ci sono così tante cose che imparerai a scuola… Oltre ai libri, ci saranno insegnanti e amici che daranno forma alla tua personalità. Qualunque cosa impari, assicurati di tenerla a mente per sempre. Spero che tu abbia un emozionante primo giorno di scuola!

Le frasi più divertenti ed ironiche

Manuale per lo studente perfetto: 1. Studia; 2. Alzati solo quando c’è la ricreazione; 3. Segui attentamente quello che dicono i professori e annuisci spesso; 4. Non chiacchierare con i compagni di banco; 5. Non copiare durante le verifiche di matematica; 6. Butta nel cestino questo messaggio!

Tutti ti diranno: ‘Dai, sarà un anno magnifico”. Non ci sperare troppo! Spenderai i pomeriggi a studiare latino, matematica e chimica; la mattina non potrai andare più al mare; dovrai puntare ogni giorno la sveglia alle 7; e non riuscirai mai ad avere una domenica rilassante… Auguri, soldato!

Auguri di buon inizio anno scolastico. Dopo un’estate di sole e relax, è arrivato il momento di ritornare a scuola. Buon primo giorno di scuola a tutti voi!

I ragazzi tornano a scuola e la mamma… esulta!

Frasi di auguri classiche

Il giorno di inizio di una nuova avventura è sempre un giorno un po’ speciale. Il primo giorno di scuola, poi, è un segno importante perché impone un nuovo ritmo di vita, la ripresa di vecchie confidenze, il riemergere di nuovi impegni e nuove responsabilità. Buon anno scolastico!

Avete la responsabilità di scoprirlo… ciò che oggi imparate a scuola, domani sarà decisivo per le sfide che ci riserva il futuro.

Vi auguriamo di non placare mai la sete di conoscenza: non fatevela mai smorzare da nessuno!

Le citazioni

Il giorno più importante dell’istruzione di una persona è il primo giorno di scuola, non il giorno della laurea. – Harry Wong

Oggi è il primo giorno del resto della tua vita. – Charles Dederich

Ho sempre amato il primo giorno di scuola più dell’ultimo giorno di scuola. I primi sono i migliori perché sono gli inizi. – Jenny Han

Tutti i bambini iniziano la loro carriera scolastica con un’immaginazione frizzante, menti fertili e la volontà di correre rischi con ciò che pensano. – Ken Robinson

Intelligenza più carattere, questo è l’obiettivo della vera educazione. – Martin Luther King

Leggi anche: