7 letture per il primo giorno di scuola primaria

Primo giorno di scuola primaria: quali libri leggere

Il primo giorno di scuola è sempre un po’ traumatico, in particolare quando si rientra dai due lunghi mesi estivi. Oggi ci occupiamo della scuola primaria, dando uno sguardo veloce a quali sono i migliori racconti da leggere per il primo giorno.

Durante il primo giorno di scuola primaria si possono svolgere tante attività, oltre alla lettura, che consentano di far socializzare i bambini che si troveranno a trascorrere parte della giornata insieme ad altri e che, forse, un giorno diventeranno amici per la pelle. Si potrebbe realizzare, per esempio, un “circle-time” per favorire la comunicazione fra gli alunni che ancora non si conoscono. E i libri? Scopriamo 7 racconti per il primo giorno di scuola primaria.

Primo giorno di scuola primaria: letture da non perdere

Prima di addentrarci alla scoperta delle letture per il primo giorno di scuola primaria vogliamo presentarvele da un punto di vista stilistico e strutturale. Queste letture devono essere leggere, comprensibili e allo portata di bambini piccoli che vivono il loro primo approccio con la scuola e, in particolare, sono così composte:

sintatticamente semplici; devono essere composte da paragrafi brevi; devono essere accompagnate da immagini che favoriscano la comprensione; devono esserci interruzioni di riga per facilitare il ritmo del racconto.; scritte in stampatello minuscolo o maiuscolo.

Primo giorno di scuola primaria: elenco delle 7 letture

Finalmente siamo arrivati al punto cruciale della nostra chiacchierata, andiamo subito a scoprire quali sono le 7 letture consigliate per il primo giorno di scuola primaria:

Eugenia l’Ingegnosa di Anne Wilsdorf : due fratelli, Eugenia e Nicola scorgono l’isola Nonsodove, vivono sull’isola dei Nascondoni, dalla quale nessuno se ne va. Ma Eugenia ha un’idea: prende gli attrezzi e decide di costruire un ponte;

: due fratelli, Eugenia e Nicola scorgono l’isola Nonsodove, vivono sull’isola dei Nascondoni, dalla quale nessuno se ne va. Ma Eugenia ha un’idea: prende gli attrezzi e decide di costruire un ponte; Dory Fantasmagorica di Abby Hanlon : gioca con l’amica Mary, che vede solo lei, caccia i mostri, nascosti ovunque, e fa gli scherzi ai fratelli che non giocano con lei;

: gioca con l’amica Mary, che vede solo lei, caccia i mostri, nascosti ovunque, e fa gli scherzi ai fratelli che non giocano con lei; Arriva la nonna di Nicoletta Costa : la protagonista, Gaia è malata e i genitori non possono stare a casa ma per fortuna, la nonna è pronta a farle compagnia;

: la protagonista, Gaia è malata e i genitori non possono stare a casa ma per fortuna, la nonna è pronta a farle compagnia; Capitombolo sulla terra di Anna Sarfatti: in un lontano pianeta, Fisfin, una bimba, Ratapulta, sogna di visitare la Terra;

in un lontano pianeta, Fisfin, una bimba, Ratapulta, sogna di visitare la Terra; Alla ricerca del mostro perduto di Annalisa Strada : il papà di Fiammetta cerca ‘criptidi’, ovvero animali sconosciuti e rarissimi, nascosti in luoghi remoti;

: il papà di Fiammetta cerca ‘criptidi’, ovvero animali sconosciuti e rarissimi, nascosti in luoghi remoti; C’era sette volte di Andrea Valente : sette storie spassose e ironiche, ispirate alla tradizione popolare, ma in una veste del tutto nuova;

: sette storie spassose e ironiche, ispirate alla tradizione popolare, ma in una veste del tutto nuova; Le volpi non mentono mai di Ulrich Hub: sei bizzarri animali aspettano in aeroporto il proprio volo ma dopo tre giorni di attesa tutte le partenze vengono annullate.

