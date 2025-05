Cosa dobbiamo sapere sul prossimo anno scolastico in Liguria relativamente a inizio, fine, festività e ponti? Scopriamolo insieme guardando il calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Liguria!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Liguria: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Liguria? La campanella nelle scuole liguri suonerà il 15 settembre 2025, data ufficiale stabilita durante l’importante incontro del Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione. Quest’anno gli studenti resteranno sui banchi fino all’11 giugno 2026, con una chiusura posticipata di due giorni rispetto alla previsione iniziale del 9 giugno.

La decisione è frutto della revisione del calendario scolastico regionale avvenuta il 5 maggio 2025, un passaggio fondamentale per definire l’organizzazione dell’intero anno accademico. Le modifiche, ora in attesa dell’approvazione definitiva della Giunta Regionale, rappresentano il risultato di un’attenta valutazione per garantire il necessario equilibrio tra giorni di lezione e periodi di pausa.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Liguria : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Liguria : 11 giugno 2026

: 11 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Liguria (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/2026 Liguria: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Liguria? La modifica più rilevante nel calendario scolastico ligure riguarda l’introduzione del ponte di Carnevale, con la sospensione delle lezioni nei giorni 16 e 17 febbraio 2026. Questa novità rappresenta un’opportunità per studenti e famiglie di organizzare brevi viaggi o attività ricreative durante il periodo invernale.

Rimane confermata anche la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di gestire in autonomia 3 giorni di sospensione didattica, permettendo così agli istituti di adattare il calendario alle esigenze specifiche del territorio e della comunità scolastica locale.

Durante l’anno scolastico 2025-26, gli studenti liguri potranno contare su diverse giornate di pausa grazie alle festività nazionali, momenti in cui tutte le scuole del territorio italiano sospendono le attività didattiche. Il calendario delle chiusure inizia con la festa di Tutti i Santi l’1 novembre 2025, seguita dall’Immacolata Concezione l’8 dicembre.

Per le vacanze natalizie, le date cruciali saranno il 25 dicembre per il Natale e il 26 per Santo Stefano. Il nuovo anno si aprirà con il Capodanno l’1 gennaio 2026 e proseguirà con l’Epifania il 6 gennaio. La Pasqua cadrà il 5 aprile, con la consueta estensione al Lunedì dell’Angelo il giorno successivo. Le ultime festività nazionali dell’anno includono la Festa della Liberazione il 25 aprile, la Festa del Lavoro l’1 maggio e, infine, la Festa della Repubblica il 2 giugno 2026, poco prima della conclusione dell’anno scolastico prevista per l’11 giugno.

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 (compresi)

: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Carnevale : lunedì 16 e martedì 17 febbraio

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 6 aprile 2026 (compresi)

: dal 2 aprile al 6 aprile 2026 (compresi) Lunedì 1 giugno 2026 (ponte)

Senza dimenticare che la Festa del Santo Patrono regala la sospensione delle lezioni per un altro giorno, se cade in un normale giorno di scuola. La data però cambia da comune a comune: la Festa del Santo Patrono di Genova per esempio è il 24 giugno, perciò le scuole sono già chiuse; mentre la Festa del Santo Patrono di Savona è il 18 marzo che nel 2026 cade di mercoledì.

