25 APRILE: FRASI SULLA RESISTENZA E SULLA LIBERAZIONE

Il 25 aprile, giorno importantissimo per l’Italia, va celebrato come si deve: si festeggia infatti la Liberazione dal regime nazi-fascista e la fine della guerra che ha oppresso l’Italia e l’intero mondo. Ci sono delle frasi e citazioni significative sul 25 aprile che sono state pronunciate o scritte per invitare a partecipare alla Resistenza contro il regime e per celebrare i cambiamenti in arrivo. Pertini, Bobbio, Ungaretti: in molti hanno detto la loro con forza. Questa raccolta serve per ricordare e celebrare l’importanza di questa ricorrenza, ma può essere utile se vi servisse qualche frase sulla Resistenza o sulla Liberazione per arricchire un tema, un saggio breve o una tesina! Siete pronti?

25 APRILE, FRASI STORICHE

In occasione del 25 aprile 2024, anniversario della Liberazione d’Italia ti presentiamo una selezione di frasi, citazioni e aforismi sui Partigiani, la Resistenza e la Liberazione. Questa raccolta rende bene l’idea di quella che fu la lotta partigiana e degli stati d’animo degli italiani oppositori del regime.

“Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire” – Sandro Pertini

“Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all’uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà”- Norberto Bobbio

“I fascisti han capito, se non son proprio tonti, che siamo arrivati alla resa dei conti! Scendiamo giu’ dai monti a colpi di fucile! Evviva i Partigiani! E’ festa d’Aprile!- Canto Partigiano , inizi aprile 1945

, inizi aprile 1945 “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”- Pietro Calamandrei

“È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature”- Sandro Pertini

“E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno. Scattò il capo e acuì lo sguardo come a vedere più lontano e più profondo, la brama della città e la repugnanza delle colline l’afferrarono insieme e insieme lo squassarono, ma era come radicato per i piedi alle colline. – I’ll go on to the end. I’ll never give up”- Beppe Fenoglio , Il partigiano Johnny

, Il partigiano Johnny “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”- Piero Calamandrei

“Qui, vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce”- Giuseppe Ungaretti , Per i morti della Resistenza

, Per i morti della Resistenza “D’accordo, farò come se aveste ragione voi, non rappresenterò i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del mio romanzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa cambia? Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché, ha agito un’elementare spinta di riscatto umano, una spinta che li ha resi centomila volte migliori di voi, che li ha fatti diventare forze storiche attive quali voi non potrete mai sognarvi di essere!”- Italo Calvino

25 APRILE TEMI SVOLTI E APPUNTI

Hai bisogno di altri spunti? Cerchi qualche informazione sulla festa della liberazione per fare un tema o un saggio? Ecco le nostre risorse: