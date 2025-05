Saranno 203 i giorni di scuola nel Calendario Scolastico 2025/26 nelle Marche. È stato già ufficializzato il calendario, cosa accadrà quest’anno? Nello specifico i ragazzi vogliono sapere quanti giorni mancano all’inizio della scuola nelle Marche. Ora scopriamo insieme tutte le date importanti del calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Marche!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Marche: quando inizia e finisce la scuola?

Quando inizia la scuola nelle Marche? Il primo giorno di scuola per studenti e professori sarà martedì 15 settembre 2025. E quando finiscono le scuole nelle Marche? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto sabato 6 giugno 2026, con l’eccezione delle scuole d’infanzia che termineranno il 30 giugno.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Marche : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Marche : 6 giugno 2026

: 6 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Marche (scuola dell’infanzia): 30 giugno 2026

Ore che abbiamo scoperto queste due date importanti, cerchiamo invece di capire se ci sono ponti previsti in base alle vacanze e alle festività!

Calendario Scuola 2025/26 Marche: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola nelle Marche nell’anno scolastico 2025/26? Le vacanze natalizie si estenderanno dal 23 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, offrendo quasi due settimane di pausa agli studenti. Per le festività pasquali, invece, le scuole rimarranno chiuse dal 2 al 7 aprile 2026.

Il calendario prevede anche due significativi ponti: sabato 2 maggio 2026, creando un weekend lungo dopo la festa dei lavoratori di venerdì 1 maggio, e lunedì 1 giugno 2026, prima della festa della Repubblica del 2 giugno.

Infine ci sono le festività legate a celebrazioni religiose e civili fondamentali: la festa di Tutti i Santi (sabato 1 novembre 2025), l’Immacolata Concezione (lunedì 8 dicembre), le festività natalizie con Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), Capodanno (1 gennaio 2026) ed Epifania (6 gennaio).

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi)

: da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Pasqua : da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi)

: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi) Ponte di maggio : venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026

: venerdì 1° maggio e sabato 2 maggio 2026 Ponte di giugno: lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2026

Ogni comune poi ha un giorno in più di “ferie” grazie alla Festa del Santo Patrono. Per esempio la Festa del Santo Patrono di Ancona cade il 4 maggio, perciò gli studenti avranno modo di fare un giorno di vacanza in quella data, visto che nel 2026 cade di lunedì. Al contrario chi vive a Macerata non avrà la stessa fortuna, visto che la Festa del Santo Patrono è il 31 agosto e quindi le scuole sono già chiuse.