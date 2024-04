Come ogni anno per gli studenti dell’ultimo anno del liceo sta per arrivare il tanto temuto momento dell’Esame di Maturità. Per tranquillizzare tutti i maturandi, ricordiamo che lo scorso anno a superare la Maturità è stato il 99,8 per cento degli studenti, perciò la percentuale di bocciatura risulta molto bassa.

Se con l’arrivo della pandemia le prove di Maturità avevano subito delle modifiche, negli ultimi due anni è tutto tornato alla normalità, perciò con due prove scritte ed una orale. Prima di capire come si svolgono, vi ricordiamo quali sono le date di quest’anno, i requisiti per accedere all’esame, cosa c’è da sapere sui commissari, come calcolare il voto della Maturità ed infine quali sono le possibili tracce. Pronti?

In questa guida:

Quando si svolgeranno gli Esami di Maturità 2024? Vediamo insieme le date di inizio e fine: il MIM, attraverso l’ordinanza n.128 del 6 luglio 2023, ha definito le date in cui gli studenti si cimenteranno con questa prova. Il Ministero ha comunicato che l’Esame di Maturità comincerà ufficialmente da mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 8:30.

La data di inizio delle verifiche corrisponde anche alla Prima Prova di Maturità, che verrà seguita il giorno dopo dall’altro test previsto dal Ministero. Infatti, la Seconda Prova di Maturità sarà giovedì 20 giugno sempre alle ore 8:30. La prova d’esame integrativa o suppletiva, che corrisponde ad una sorta di sessione straordinaria, avverrà invece il 3 luglio alle ore 8:30.

Una volta terminate le due verifiche manca solo la prova orale. In questo caso, l’inizio delle interrogazioni non viene stabilito direttamente dal Ministero, ma viene deciso dalle singole scuole. Per questo motivo al momento non è possibile conoscere la data precisa in cui prenderà il via l’ultima prova, ma generalmente si tratta del lunedì successivo al secondo test scritto.

Ammissione Maturità 2024: i requisiti

Per la Maturità 2024 è il Consiglio di classe che, durante gli scrutini di giugno, deve verificare la presenza dei seguenti requisiti di ammissione:

il voto di tutte le materie (il voto minimo è la sufficienza ma secondo il DL 13 aprile 2017, n162, “nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”)

il voto in condotta (non deve essere inferiore al 6)

(non deve essere inferiore al 6) la partecipazione alle prove Invalsi 2024 (che quest’anno si sono svolte dall’1 al 27 marzo).

(che quest’anno si sono svolte dall’1 al 27 marzo). le assenze (frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale)

I PCTO (Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento) non saranno un requisito specifico di ammissione all’esame di Stato.

Commissari esterni e interni Maturità 2024: cosa c’è da sapere

In merito alla commissione d’esame il gruppo di docenti sarà suddiviso in tre professori interni, tre esterni e un presidente di commissione non appartenente alla scuola sede di esame. Per conoscere i nomi dei professori esterni dovranno aspettare direttamente il mese di giugno, mentre i nomi dei commissari interni sono stati stabiliti da ogni singolo istituto entro il 5 aprile.

In quest’ultimo caso il consiglio di classe delle singole sezioni coinvolte ha preso la decisione, tenendo conto di un importante equilibrio tra le materie (una condizione fondamentale è la presenza del professore della seconda materia d’esame), senza dimenticare il “documento del 15 maggio” in cui sono esplicitati i metodi, gli strumenti, le modalità, i tempi e i contenuti necessari per poter assicurare una analisi equilibrata e coerente con gli obiettivi assegnati.

Prima Prova Maturità: le diverse tipologie

La Prima Prova Maturità 2024 sarà mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 8:30 e sarà uguale per tutti i maturandi indipendentemente dall’indirizzo di studio. Ogni maturando deve scegliere una traccia tra quelle messe a disposizione dal MIUR, da svolgere in un massimo di sei ore con il solo aiuto del vocabolario d’italiano.

Le tracce di Maturità proposte sono 7, suddivise per tipologia, ossia analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Prima Prova Maturità Tipologia A

Per la tipologia A della prima prova Maturità, ovvero l’analisi del testo, sono previste due tracce: una di prosa e una di poesia, selezionate tra le opere di autori italiani vissuti dall’Unità d’Italia in poi.

Prima Prova Maturità Tipologia B

Per la tipologia B della prima prova Maturità, ovvero il testo argomentativo, sono previste tre tracce che possono essere d’ambito: artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico. Il MIUR ha stabilito una delle tracce di testo argomentativo deve essere obbligatoriamente d’ambito storico.

Prima Prova Maturità Tipologia C

Per la tipologia C della prima prova Maturità, ovvero il tema di attualità, sono previste due tracce di argomenti vicini alle esperienze dei maturandi.

Seconda Prova Maturità: quali sono le materie?

La Seconda Prova Maturità 2024 sarà giovedì 20 giugno 2024 alle ore 8:30 e sarà diversa per ogni indirizzo di studio. Al contrario le materie sono invece identiche per ogni stesso indirizzo e sono state già annunciate tempo fa. Per quanto riguarda i licei, le materie della seconda prova d’indirizzo sono le seguenti:

Liceo classico: Greco

Liceo scientifico: Matematica (anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo)

Liceo linguistico: Lingua e cultura straniera 3

Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale): Scienze umane

Liceo artistico: Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi

Liceo musicale: Teoria, analisi e composizione

Liceo coreutico: Tecniche della danza

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, le materie della seconda prova d’indirizzo sono le seguenti:

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo: Economia aziendale

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: Topografia

Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”: Sistemi e reti

Indirizzo “Grafica e comunicazione”: Progettazione multimediale

Articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”): Trasformazione dei prodotti

Per quanto riguarda gli istituti professionali, le materie della seconda prova d’indirizzo sono le seguenti:

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, materia seconda prova: Scienza e cultura alimentazione

Accoglienza turistica, seconda prova: Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: Economia agraria

Servizi commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

Manutenzione e assistenza tecnica: Tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto

Servizi socio sanitari: Psicologia

Orale Maturità: come funziona?

L’esame orale del 2024 si distingue per il suo approccio pluridisciplinare: il colloquio partirà dall’analisi di materiale scelto dalla commissione, che può variare da testi a documenti, esperienze, progetti o problemi. La commissione deve gestire le fasi del colloquio in modo equilibrato, garantendo un coinvolgimento ampio delle varie materie e valorizzando i nuclei tematici fondamentali. I commissari, sia interni che esterni, possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali sono qualificati, inclusa la discussione degli elaborati delle prove scritte.

La commissione prepara l’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio per i relativi candidati, tenendo conto del percorso didattico svolto dai maturandi, in linea con il documento del consiglio di classe. Gli studenti dovranno anche esporre l’esperienza di PCTO – ex alternanza scuola lavoro -, inoltre rispondere alle domande di Cittadinanza e Costituzione.

Voto Maturità: come si calcola?

Come funzionano i voti della Maturità? Ad ogni prova scritta dell’esame viene assegnato un voto in ventesimi. Anche all’orale la commissione può assegnare fino ad un massimo di 20 punti. Ciò vuol dire che chi vuole ottenere il massimo dalle tre prove dovrà ottenere un totale di 60 punti. A questi voti vanno poi aggiunti i crediti scolastici (massimo 40) e gli eventuali 5 punti di bonus che la commissione può dare ad ogni singolo studente. Dalla somma di tutti questi voti ne risulterà quello finale della maturità.

Possibili tracce Maturità 2024: le ultime previsioni

Un’ultima domanda non può mancare: quali saranno le possibili tracce di Maturità? Per quanto riguarda la tipologia A le tracce che potrebbero uscire dovrebbero riguardare Primo Levi, visto quest’anno si celebrano i 105 anni dalla nascita dell’autore, Italo Svevo nel 95esimo anniversario della sua morte, oppure Aldo Palazzeschi per celebrare il cinquantesimo anniversario della sua morte.

In merito alla tipologia B non possiamo dimenticare il centenario del delitto Matteotti, i 110 anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i 75 anni dalla fondazione della NATO, i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Senza dimenticare i 120 anni dalla nascita di Robert Oppenheimer, il centenario della morte di Nikolaj Lenin.

Infine per quanto riguarda la tipologia C potrebbero uscire tracce su Intelligenza artificiale e nuove frontiere digitali, una traccia sulla violenza sulle donne e parità di genere, oppure una traccia sul conflitto israelo-palestinese.