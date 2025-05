Calendario Anno Scolastico 2026/2026 Molise

Approvato dalla Giunta regionale il Calendario Scolastico 2025/26 in Molise. Ragazzi e genitori sono curiosi di scoprire quanti giorni mancano all’inizio della scuola, quale sarà l’ultimo giorno e se ci saranno dei ponti o delle festività in più rispetto al passato. Continuando la letture potrete scoprire insieme a noi il calendario dell’anno scolastico 2025/2026 della Regione Molise!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Molise: quando inizia e finisce la scuola?

Quando inizia la scuola in Molise? Il primo giorno di scuola per studenti e docenti sarà lunedì 15 settembre 2025. E quando finisce la scuola in Molise? L’ultimo giorno di scuola invece è previsto martedì 9 giugno 2026, con l’eccezione delle scuole dell’infanzia in cui tutto terminerà il 30 giugno 2026.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Molise : 15 settembre 2025

: 15 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Molise : 9 giugno 2025

: 9 giugno 2025 Ultimo giorno di scuola Molise (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Molise: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Molise? Ovviamente ci sono delle Feste comandate in cui la scuola rimane chiusa, ma sono previsti anche dei ponti. Ognissanti, che è il 1° novembre, cade di sabato, mentre la Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre cade di lunedì per cui ci sarà un fine settimana lungo. Chiuso tutto anche il 16-17 febbraio per le Vacanze di Carnevale; la Festa della Liberazione del 25 aprile cade di sabato; infine il 2 maggio (sabato) e il 1 giugno (lunedì) ci saranno ponti che riguardano la Festa dei Lavoratori del 1 maggio e la Festa della Repubblica del 2 giugno. Per quanto riguarda invece le Vacanze di Natale le scuole in Molise rimarranno chiuse da lunedì 22 dicembre al 6 gennaio, mentre per le Vacanze di Pasqua da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026.

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi)

: da martedì 23 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 (compresi) Vacanze di Carnevale : 16-17 febbraio 2026

: 16-17 febbraio 2026 Vacanze di Pasqua : da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi)

: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (compresi) Ponte di maggio : venerdì 1 maggio e sabato 2 maggio 2026

: venerdì 1 maggio e sabato 2 maggio 2026 Ponte di giugno: lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2026

Va poi aggiunta la Festa del Santo Patrono che però cambia da comune a comune. Per esempio la festa del Santo Patrono di Isernia è il 19 maggio che nel 2023 sarà di venerdì, quindi chi frequenta una scuola di quel comune avrà la possibilità di fare un weekend lungo. A Campobasso la Festa del Santo Patrono invece è il 23 aprile che il prossimo anno sarà di domenica, perciò non ci sarà alcun giorno di vacanza in più per gli studenti.

Non è chiaro invece se è stata confermata la Giornata dell’Unità d’Italia che dovrebbe ricorrere il 17 marzo, in questo caso con attività didattiche per celebrare l’anniversario dell’Unità d’Italia.