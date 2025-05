La programmazione regionale prevede un totale di 203 giorni di lezione per le istituzioni scolastiche standard e 221 per l’infanzia, garantendo così la continuità didattica necessaria per un percorso formativo efficace. Ma quando inizia esattamente l’anno scolastico 2025/2026 in Puglia? Quando finisce, e quali sono feste e ponti? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul calendario dell’anno scolastico 2025/26 della Regione Puglia!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Puglia: quando inizia e finisce la scuola?

Quanti giorni mancano all’inizio della scuola in Puglia? Gli alunni di ogni ordine e grado torneranno tra i banchi il 16 settembre 2025, concludendo le lezioni il 9 giugno 2026, mentre per le scuole dell’infanzia si proseguirà fino al 30 giugno.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Puglia : 16 settembre 2025

: 16 settembre 2025 Ultimo giorno di scuola Puglia : 9 giugno 2026

: 9 giugno 2026 Ultimo giorno di scuola Puglia (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Puglia: vacanze, ponti e festività

Ci sono invece dei giorni in cui non si va a scuola in Puglia nell’anno scolastico 2025/26 a causa di ponti e festività? La pianificazione dell’anno scolastico pugliese prevede interruzioni legate alle celebrazioni dei santi patroni, diversificate per ogni città. Gli studenti di Bari avranno una pausa venerdì 8 maggio, mentre quelli di Barletta non andranno a scuola il 30 dicembre. Ad Andria la chiusura coincide con l’ultimo giorno di scuola, il 9 giugno, mentre Foggia celebra il proprio patrono il 22 marzo. Lecce si distingue con tre giorni consecutivi di festeggiamenti, dal 24 al 26 agosto, e Taranto osserva la ricorrenza il 10 maggio.

Al calendario locale si aggiungono le festività nazionali che scandiscono l’intero anno scolastico: Tutti i Santi (sabato 1 novembre 2025), Immacolata Concezione (lunedì 8 dicembre), le vacanze natalizie con Natale e Santo Stefano, seguite da Capodanno ed Epifania. La primavera porta con sé la pausa pasquale (5-6 aprile 2026), la Festa della Liberazione (che cade di sabato), quella del Lavoro e infine la Festa della Repubblica che anticipa la conclusione dell’anno scolastico.

Ricapitolando, ecco tutti i giorni di festa previsti dalla Regione Puglia:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026

: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 7 aprile 2026

: dal 2 aprile al 7 aprile 2026 Venerdì e sabato 1-2 maggio 2026 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Lunedì 1 giugno 2026 (ponte)

