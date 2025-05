\Siete curiosi di scoprire il Calendario dell’anno Scolastico 2025/2026 in Valle D’Aosta? Studenti, genitori e anche gli stessi professori sono curiosi di scoprire quale sia il primo giorno di scuola, l’ultimo e anche tutte le feste con ponti annessi previsti. Proseguendo la lettura scoprirete il calendario dell’anno scolastico 2025/26 della Regione Valle D’Aosta!

Calendario Anno Scolastico 2025/2026 Valle D’Aosta: quando inizia e finisce la scuola?

Quanto manca all’inizio della scuola in Valle D’Aosta? La regione ha fissato date uniformi per tutti gli istituti valdostani, con le lezioni che prenderanno ufficialmente il via mercoledì 10 settembre 2025. Gli studenti di ogni ordine e grado frequenteranno le aule fino a mercoledì 10 giugno 2026, quando si concluderà formalmente l’anno scolastico.

È prevista tuttavia una certa flessibilità per le scuole secondarie superiori che organizzano Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): questi istituti potranno anticipare l’inizio delle attività prima della data ufficiale o prolungarle oltre la chiusura standard, adattando il calendario alle specifiche esigenze formative.

Ricapitolando:

Primo giorno di scuola Valle D’Aosta: 10 settembre 2025

Ultimo giorno di scuola Valle D’Aosta: 10 giugno 2026

Ultimo giorno di scuola Valle D’Aosta (scuole dell’infanzia): 30 giugno 2026

Calendario Scuola 2025/26 Valle D’Aosta: vacanze, ponti e festività

Quali sono i giorni in cui non si va a scuola in Valle D’Aosta? Il calendario scolastico valdostano prevede diverse interruzioni didattiche distribuite strategicamente durante l’anno. Le vacanze natalizie si estenderanno dal 24 al 31 dicembre 2025 e riprenderanno dal 2 al 6 gennaio 2026, garantendo agli studenti un periodo di riposo di quasi due settimane.

Un’importante tradizione locale, la Fiera di Sant’Orso, comporterà la chiusura delle scuole il 30 e 31 gennaio 2026. Le vacanze invernali, più brevi ma fondamentali per spezzare il lungo trimestre post-natalizio, sono programmate dal 16 al 18 febbraio 2026.

Per Pasqua, gli studenti potranno godere di cinque giorni di pausa dal 2 al 6 aprile 2026. Il calendario prevede inoltre due ponti strategici: il 2 maggio e il 1° giugno 2026, che si aggiungono alle tradizionali festività nazionali come Ognissanti (di sabato quest’anno), l’Immacolata, Natale, Capodanno, l’Epifania, la Liberazione (ancora di sabato), e la Festa della Repubblica.

Ricapitolando:

Lunedì 8 dicembre 2025 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Vacanze di Natale : dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026

: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026 Fiera di Sant’Orso : 30 e 31 gennaio 2026

: 30 e 31 gennaio 2026 Vacanze di Inverno : dal 16 al 18 febbraio 2026

: dal 16 al 18 febbraio 2026 Vacanze di Pasqua : dal 2 aprile al 6 aprile 2026

: dal 2 aprile al 6 aprile 2026 Venerdì e sabato 1-2 maggio 2026 (fine settimana di tre giorni)

(fine settimana di tre giorni) Lunedì 1 giugno 2026 (ponte)

È necessario segnalare anche la Festa del Santo Patrono che però varia da comune a comune. Per esempio la festa del Santo Patrono di Aosta è il 7 di settembre, perciò le scuole saranno ancora chiuse; al contrario a Courmayeur la Festa del Santo Patrono è il 14 febbraio che nel 2026 cade di venerdì, quindi gli studenti che frequentano le scuole in questo comune possono usufruire di un giorno in più di vacanza.

Vedi anche: Calendari Scolastici