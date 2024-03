Catalogo Disney+ Aprile 2024: film e serie tv

Disney Plus Aprile 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di aprile? L’amato Bluey torna con un nuovo episodio dal titolo “Cesta fantasma”, in arrivo il 7 aprile, e con il suo primo speciale “Il cartello”, che avrà una durata maggiore, in uscita il 14 aprile. Celebrando la Giornata della Terra: oltre al tanto atteso esordio di I segreti del polpo, il 22 aprile uscirà anche Tiger di Disneynature. Priyanka Chopra Jonas sarà la voce narrante di questa avventura che racconterà l’animale più venerato e carismatico del nostro pianeta, invitando il pubblico a immergersi nel viaggio di Ambar, una giovane tigre che cresce i suoi cuccioli nelle incantevoli foreste dell’India. Nella stessa giornata la famosa piattaforma di streaming proporrà anche il flm Tiger – Behind the Scenes. Narrato da Blair Underwood, la pellicola celebra il ritorno di uno degli animali più iconici del mondo. Infine sono in arrivo nuove puntate di American Dad: dal 24 arriverà la 18esima stagione completa.

Prima di vedere insieme tutte le uscite vi ricordiamo che dallo scorso 1° novembre Disney+ ha cambiato il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due versioni senza inserzioni pubblicitarie, permettendo agli iscritti di avere maggiore flessibilità e quindi di scegliere il piano più adatto ai propri bisogni. Attualmente gli abbonati possono scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno e Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno. Ora che vi abbiamo ricordato tutti i prezzi scopriamo quali sono le novità della piattaforma!

Catalogo Disney Plus, Aprile 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

Wish (3 aprile 2024)

The greatest hits (12 aprile 2024)

Tiger (22 aprile 2024)

Tiger – Behind the Scenes (22 aprile 2024

Ecco la trama di Wish:

Nel flm candidato al Golden Globe®, Asha e Star afrontano un nemico formidabile – il sovrano di Rosas, Re Magnifco – per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stesse, possono accadere cose meravigliose.

Catalogo Disney Plus, Aprile 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv: