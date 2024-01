Catalogo Disney+ Febbraio 2024: film e serie tv

Disney Plus Febbraio 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di febbraio? Gli utenti abbonati potranno scoprire l’ultimo corto SparkShorts di Pixar: ambientato in un futuro prossimo nel centro di Los Angeles, Self Discovery parla di una giovane donna etiope che ha voglia di inserirsi nella società. Inoltre arriverà anche la quinta stagione della serie cult targata FX What We do in the Shadows.

Prima di vedere insieme tutte le uscite vi ricordiamo che dallo scorso 1° novembre Disney+ ha cambiato il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due versioni senza inserzioni pubblicitarie, mettendo a disposizione degli utenti la flessibilità di scegliere il piano più adatto alle loro necessità. Attualmente gli abbonati possono scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno e Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno. Ora che vi abbiamo ricordato tutti i prezzi scopriamo quali sono le novità della piattaforma!

Catalogo Disney Plus, Febbraio 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

The Marvels (film) – 7 febbraio

Suncoast (film) – 9 febbraio

Tanta attesa per The Marvels: Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si mischiano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, ovvero la meglio nota Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora una astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare insieme per proteggere l’universo.

Catalogo Disney Plus, Febbraio 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

Star Wars: The Bad Batch (serie tv) – 21 febbraio

Shōgun (serie tv) – 27 febbraio di cui vi riportiamo la trama ufficiale qui di seguito

Adattamento originale del romanzo di James Clavell, Shōgun di FX è ambientato in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui, quando una misteriosa nave europea viene trovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori.

Gli episodi porteranno il pubblico direttamente nel Giappone del 1600, in un’epoca segnata da una guerra civile imminente.