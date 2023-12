Catalogo Disney+ Gennaio 2024: film e serie tv

Disney Plus Gennaio 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di gennaio? Se avete apprezzato A Murder at The End of The World di FX, non potrete non guarda Class of ‘09: una classe di agenti dell’FBI si trova ad affrontare immensi cambiamenti mentre il sistema giudiziario degli Stati Uniti viene alterato dall’IA. Tutte le puntate della serie FX in streaming dal 3 gennaio. Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo prosegue le sue avventure per tutto il mese di gennaio, arrivano al gran finale che sarà visibile su sulla piattaforma di streaming il 31 gennaio. Disney+ regalerà a tutti gli appassionati del genere true crime una collezione imperdibile a partire dal 3 gennaio 2024 con Betrayal: La doppia vita di mio marito. Si prosegue poi con Demoni e redentori – La storia di Christina Boyer il 10 gennaio, seguito da Il ladro di gioielli il 17 gennaio e da Never Let Him Go il 24 gennaio.

Prima di vedere insieme tutte le uscite vi ricordiamo che dallo scorso 1° novembre Disney+ ha introdotto il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due possibilità senza inserzioni pubblicitarie, offrendo agli utenti la flessibilità di scegliere il piano più adatto alle loro esigenze. Adesso gli abbonati possono scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 € al mese, Standard a 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno e Premium a 11,99 € al mese o 119,90 €all’anno.

Catalogo Disney Plus, Gennaio 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese dedicato alle festività natalizie su Disney Plus:

Betrayal: La doppia vita di mio marito (3 gennaio)

Demoni e redentori – La storia di Christina Boyer (10 gennaio)

Il ladro di gioielli (17 gennaio)

The Creator (17 gennaio)

Cristóbal Balenciaga (19 gennaio)

Never let him go (24 gennaio)

A Bug’s Life – Megaminimondo (24 gennaio)

Ecco la trama di The Creator:

Ambientato in una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia all’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa.

Catalogo Disney Plus, Gennaio 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

Class of ’09, stagione 1 (3 gennaio)

Echo, stagione 1 (10 gennaio)

Welcome to Wrexham, stagione 2 (10 gennaio)

The Artful Dodger, stagione 1 (17 gennaio)

American Horror Stories, stagione 3 (24 gennaio)

Tra le serie più attese sicuramente citiamo quella di Marvel Studios dal titolo Echo, con protagonista Maya Lopez, inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk. Quando il viaggio la riporta a casa, deve affrontare la sua famiglia e la sua eredità.