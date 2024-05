Catalogo Disney+ Maggio 2024: film e serie tv

Disney Plus Maggio 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di maggio? Tanta attesa per Doctor Who: il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, vivendo avventure che vanno dall’Inghilterra dell’epoca della Reggenza a mondi futuri devastati dalla guerra. Durante i loro viaggi sul TARDIS – una astronave che viaggia nel tempo a forma di cabina telefonica blu della polizia – incontrano amici incredibili e nemici pericolosi, tra cui un terrificante bogeyman e il nemico più potente del Dottore.

Torna anche Station 19, spin off di Grey’s Anatomy – disponibile con un episodio nuovo ogni giovedì -: nel primo episodio della settima stagione della serie che segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle che mette in gioco le loro vite e i loro cuori, “Il lavoro di questa donna”, Andy diventa il comandante della caserma mentre la vita di Jack è in bilico. La squadra è chiamata a intervenire su un caso di ostaggi. Natasha lotta per la sua carriera e Maya e Carina prendono una decisione importante.

Catalogo Disney Plus, Maggio 2024: tutti i film

The Beatles – Let it Be (documentario) – 8 maggio

The Beach Boys (documentario) – 24 maggio

The Kardashians – stagione 5 (reality) – dal 23 maggio

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano sotto le luci dei riflettori per raccontare la verità sulle loro storie. “Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori“, si legge nella trama ufficiale di The Kardashians.

Catalogo Disney Plus, Maggio 2024: le serie tv

Catalogo Disney Plus, Maggio 2024: le serie tv