Catalogo Disney+ Marzo 2024: film e serie tv

Disney Plus Marzo 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di marzo? Dal 6 marzo, I Simpson tornano con la 34a stagione completa, inoltre arriva un film originale dal titolo Madu che segue il dodicenne Anthony Madu mentre lascia la sua casa in Nigeria per studiare in una delle più famose scuole di danza classica del mondo. Il suo viaggio è una storia di coraggio, crescita, ostacoli straordinari, una sfida inaspettata che minaccia i suoi sogni e, infine, la sua ricerca di appartenenza. Infine citiamo What We Do in the Shadows, la serie televisiva comedy- horror targata FX, tornerà con la sua quinta e ultima stagione il 20 marzo.

Prima di vedere insieme tutte le uscite vi ricordiamo che dallo scorso 1° novembre Disney+ ha cambiato il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due versioni senza inserzioni pubblicitarie, mettendo a disposizione degli utenti la flessibilità di scegliere il piano più adatto alle loro necessità. Attualmente gli abbonati possono scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno e Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno. Ora che vi abbiamo ricordato tutti i prezzi scopriamo quali sono le novità della piattaforma!

Catalogo Disney Plus, Marzo 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

Queens: le regine della natura (5 marzo 2024)

Genius: Mlk/X (13 marzo 2024)

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) (15 marzo 2024)

Photographer (19 marzo)

X-Men ’97 (20 marzo 2024)

In Groenlandia con Alex Honnold (27 marzo 2024)

Nell – Rinnegata (29 marzo 2024)

Madu (29 marzo 2024) Tanta attesa anche per il Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto per la prima volta in versione integrale e che include la canzone “cardigan” e quattro brani acustici aggiuntive: la pellicola farà il suo esordio in streaming il 15 marzo 2024. L’esperienza cinematografca dell’artista 14 volte vincitrice di un GRAMMY®, Taylor Swift | The Eras Tour, che vede dietro la macchina da presa Sam Wrench, ha incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando il film concerto con il più alto incasso di tutti i tempi.

Catalogo Disney Plus, Marzo 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv: