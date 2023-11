Catalogo Disney+ Novembre 2023: film e serie tv

Disney Plus Novembre 2023, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di novembre? Innanzitutto ricordiamo che fino a qualche giorno fa in Italia l’abbonamento a Disney+ aveva un costo di 8,99 euro al mese mese oppure 89,90 euro all’anno per la visione senza pubblicità di tutti i contenuti che si trovano nel catalogo (esclusivi e di library) su un massimo 4 dispositivi in contemporanea (stream simultanei) alla massima qualità audio e video (4K UHD HDR e Dolby Atmos). Dal 1° novembre invece stesso piano sarà chiamato Premium e avrà un prezzo mensile di 11,99 euro o annuale di 119,90 euro. Viene introdotto allora un piano Standard che, al costo mensile di 8,99 euro o annuale di 89,90 euro, dà modo di vedere in qualità audio e video 5.1/1080p su massimo 2 dispositivi in contemporanea. Inoltre c’è anche il piano più economico chiamato Standard con pubblicità che, al prezzo mensile di 5,99 euro, rispetto al piano Standard precedente, non permette di scaricare i contenuti per la visione offline e, in più, mostra contenuti pubblicitari.

Catalogo Disney Plus, Novembre 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita questo mese su Disney Plus:

Quiz Lady – in streaming dal 3 novembre

– in streaming dal 3 novembre Scivolando sulla neve – in streaming dal 17 novembre

– in streaming dal 17 novembre Faraway Downs – in streaming dal 26 novembre

Catalogo Disney Plus, Novembre 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

“Solar opposites” , la quarta stagione dal primo novembre

, la quarta stagione dal primo novembre “Nuovo Santa Clause cercasi” , la seconda stagione dall’8 novembre

, la seconda stagione dall’8 novembre “Vigilante”, dall’8 novembre

dall’8 novembre “Papà su misura”, la seconda stagione dall’ novembre

la seconda stagione dall’ novembre “A murder at the end of the world” dal 14 novembre

dal 14 novembre “Brawn: Una storia impossibile di Formula Uno” (docuserie) dal 15 novembre

(docuserie) dal 15 novembre “Rapina e fuga” dal 29 novembre

dal 29 novembre “American Horror Story: Delicate” dal 29 novembre

dal 29 novembre “Reservation dogs”, la terza stagione dal 29 novembre”

I fan della Marvel attendono l’ultimo episodio della stagione in uscita venerdì 10 novembre: