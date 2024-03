Catalogo Netflix Aprile 2024: film e serie tv

Netflix Aprile 2024, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di aprile, vi ricordiamo i prezzi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che dà modo di accedere a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che mette a disposizione l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che permette la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, che dà la possibilità agli abbonati di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea

Ma non è finita qui, perché potrebbero arrivare altri rincari anche quest’anno. “Ci aspettiamo di vedere aumenti dei prezzi quest’anno” da parte di Netflix, hanno fatto sapere gli analisti di UBS guidati da John Hodulik in una nota di ricerca lo scorso mese. Al momento però non sono arrivate notizie a riguardo, quindi non resta che sperare che sia tutto il contrario.

Catalogo Netflix Aprile 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo ad aprile? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Scoop – film (5 aprile)

The Antisocial Network – film (5 aprile)

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan – film (10 aprile)

La ragazza delle renne – film (12 aprile)

Vicini davvero – film (12 aprile)

Picchiarello al campo estivo – film (12 aprile)

Rebel Moon – Parte 2, La Sfregiatrice – film (19 aprile)

City Hunter – film (25 aprile)

Tra le novità dei film ricordiamo che dopo cinque mesi ininterrotti nelle sale cinematografiche, e con quasi 37 milioni di euro al botteghino (nono incasso di sempre in Italia), “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi arriva sulla piattaforma il 31 marzo.

Catalogo Netflix Aprile 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?