Catalogo Netflix Dicembre 2023: film e serie tv

Netflix Dicembre 2023, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di dicembre, vi ricordiamo tutte le novità in merito alle impostazioni dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che offre l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

Adesso però il piano con pubblicità ha avuto dei miglioramenti, infatti è visibile in Full HD (con risoluzione di 1080p) e su 2 dispositivi in contemporanea, proprio come quello senza pubblicità, ed “entro la fine di questa settimana” darà modo anche di fare il download dei contenuti. Ora vediamo insieme le novità dell’ultimo mese dell’anno, ricordandovi che ovviamente ci saranno degli speciali in vista delle feste natalizie tra lungometraggi e serie tv dedicate al Natale!

Catalogo Netflix Dicembre 2023: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a dicembre da guardare tra una cioccolata calda ed un piumone? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Il mondo dietro di te (8 dicembre)

Galline in fuga, l’alba dei nugget (15 dicembre)

Faccia a faccia con l’eta, conversazioni con un terrorista (15 dicembre)

Maestro (20 dicembre)

Rebel Moon (22 dicembre)

Grazie e scusa (26 dicembre) Ovviamente non mancheranno film di Natale in questo mese così speciale!

Catalogo Netflix Dicembre 2023: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Sweet Home (1 dicembre)

Pax Massilia (6 dicembre)

Uno splendido errore (6 dicembre)

Odio il Natale 2 (7 dicembre)

L’inferno dei single (12 dicembre)

Under Pressure (12 dicembre)

Carol e la fine del mondo (15 dicembre)

La creatura di Gyeongseong (22 dicembre)

La concierge Pokémon (28 dicembre)

Berlino (29 dicembre)

Proseguono poi le nuove puntate di Unica, il documentario prodotto da Banijay Italia su Ilary Blasi. Ecco la sinossi: