Catalogo Netflix Gennaio 2024: film e serie tv

Netflix Gennaio 2024, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di gennaio, vi ricordiamo tutte le novità in merito ai prezzi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che offre l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

Catalogo Netflix Gennaio 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo a gennaio per cominciare al meglio l’anno nuovo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

1 gennaio 2024: Civiltà perduta ; Wonder ; Il tesoro segreto del lago Kivu ; Deserti in movimento

; ; ; 1 gennaio 2024: Amore + IVA; Sei ciò che mangi: gemelli a confronto; Bitconned: la truffa di una criptovaluta

4 gennaio 2024: La società della neve

5 gennaio 2024: Dopo Oliver

5 gennaio 2024: Man on the run ;

; 7 gennaio 2024: I am a stalker (Stagione 1)

(Stagione 1) 10 gennaio 2024: Break point (Stagione 2); The trust: riuscirai a fidarti?

(Stagione 2); 12 gennaio 2024: L’amore è cieco: Svezia

12 gennaio 2024: Lift

19 gennaio 2024: The Kitchen ; 60 minuti

; 19 gennaio 2024: L’amore nello spettro (Stagione 2)

Catalogo Netflix Gennaio 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

1 gennaio 2024: Un inganno di troppo (miniserie); Neumatt (stagione 2); The good doctor (Stagione 6); Orange days (Stagione 1)

(miniserie); (stagione 2); (Stagione 6); (Stagione 1) 1 gennaio 2024: Bleach (Stagione 10)

(Stagione 10) 4 gennaio 2024: Dungeon Food (Stagione 1)

(Stagione 1) 4 gennaio 2024: The brothers sun (Stagione 1)

(Stagione 1) 5 gennaio 2024: La creatura di Gyeongseong (Stagione 1 – Parte 1)

(Stagione 1 – Parte 1) 11 gennaio 2024: Ragazzo divora universo (miniserie); Detective Forst (Stagione 1); Champion (Stagione 1); Killer soup (Stagione 1)

(miniserie); (Stagione 1); (Stagione 1); (Stagione 1) 11 gennaio 2024: Sonic Prime (stagione 13)

(stagione 13) 15 gennaio 2024: Maboroshi

18 gennaio 2024: Skam Italia (Stagione 6)

(Stagione 6) 25 gennaio 2024: Griselda (miniserie)

(miniserie) 25 gennaio 2024: Masters of the Universe: Revolution (Stagione 1)

(Stagione 1) 31 gennaio 2024: The Seven Deadly Sins: Four knight of the Apocalypse (Stagione 1)

(Stagione 1) 31 gennaio 2024: Baby bandito (Stagione 1)

Ecco la trama della tanto attesa sesta stagione di Skam Italia: