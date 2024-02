Catalogo Netflix Marzo 2024: film e serie tv

Netflix Marzo 2024, film e serie tv: il catalogo

Prima di passare al catalogo di Netflix per il mese di marzo, vi ricordiamo i prezzi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al prezzo di 5.49 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che offre l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che consente la visione in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con un costo di 17.99 euro al mese, concedendo agli abbonati la possibilità di visionare il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi contemporaneamente

Ma non è finita qui, perché potrebbero arrivare ulteriori rincari anche nel 2024. “Ci aspettiamo di vedere aumenti dei prezzi quest’anno” da parte di Netflix, hanno fatto sapere gli analisti di UBS guidati da John Hodulik in una nota di ricerca del 27 febbraio. Sarà davvero così?

Catalogo Netflix Marzo 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo a marzo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche in questo mese:

Non sei sola (1 marzo)

Spaceman (1 marzo)

My Name Is Loh Kiwan (1 marzo)

Damsel (8 marzo)

Art of Love (14 marzo)

Irish Wish – Solo un desiderio (15 marzo)

SHIRLEY: in corsa per la Casa Bianca (22 marzo)

Riposare in pace (27 marzo)

The Beautiful Game (29 marzo)

Vite Vendute (29 marzo)

Catalogo Netflix Marzo 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Date da mangiare a Phil (1 marzo)

Furies (1 marzo)

The Program (5 marzo)

Full Swing Una stagione di Golf (6 marzo)

Supersex (6 marzo)

ARA San Juan: il sottomarino sparito nel nulla (7 marzo)

The Gentlemen (7 marzo)

Young Roylas 3 (11 marzo)

Turning Point: la bomba atomica e la guerra fredda (12 marzo)

Bandidos (13 marzo)

Girls5Eva – La rivincita delle pop star 3 (14 marzo)

Chicken Nugget (15 marzo)

Iron Reign (15 marzo)

Il caso Outreau: un incubo francese (15 marzo)

Physical: da 100 a 1, stagione 2 (19 marzo)

Sempre Reinas (19 marzo)

Il problema dei 3 corpi (21 marzo)

Buying Beverly Hills (22 marzo)

Satu (27 marzo)

Is it cake (29 marzo)

Tanta attesa per Supersex, sette episodi in cui Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi. Ecco la sinossi: