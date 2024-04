COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA FOTOGRAFIA E IMMAGINI: LA FOTOGRAFIA DELLA REALTÀ

Le immagini sono lo specchio della realtà. L’evoluzione della fotografia come strumento per descrivere il mondo attraverso le immagini. Ecco i nostri spunti per la tesina e tutti i collegamenti.

Collegamenti di Italiano:

La fotografia della realtà: il Verismo e Verga

La fotografia della realtà: il Verismo e Verga Collegamenti di Storia:

La fotografia come testimonianza storica in contrapposizione alla fotografia della nuova era: Instagram

La fotografia come testimonianza storica in contrapposizione alla fotografia della nuova era: Instagram Collegamenti di Storia dell’Arte:

Steve Mccurry e il fotogiornalismo

Steve Mccurry e il fotogiornalismo Collegamenti di Latino:

La cena di Trimalchione di Petronio. La descrizione attraverso la scrittura

La cena di Trimalchione di Petronio. La descrizione attraverso la scrittura Collegamenti di Inglese:

La prima regina ad essere fotografata: la regina Vittoria. The Victorian Age

La prima regina ad essere fotografata: la regina Vittoria. The Victorian Age Collegamenti di Francese :

Riprodurre la realtà: Zola e il Naturalismo

: Riprodurre la realtà: Zola e il Naturalismo Collegamenti di Matematica e fisica:

I principi ottici della luce che rendono possibile la fotografia

Collegamenti di Chimica:

Il processo di stampa e sviluppo.

I principi ottici della luce che rendono possibile la fotografia Il processo di stampa e sviluppo. Collegamenti di Diritto:

Le normative sulla pubblicazione delle foto (privacy, consensi ecc…)

Le normative sulla pubblicazione delle foto (privacy, consensi ecc…) Collegamenti di Informatica:

La postproduzione delle foto: Photoshop

AdobeRGB, sRGB, ecc…

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA FOTOGRAFIA E IMMAGINI: LA TESTIMONIANZA STORICA

Le immagini sono un mezzo potentissimo per rendere testimonianza della storia e del passato. A volte un’immagine vale più di mille parole. In questa tesina proponiamo appunto questo percorso, ecco i collegamenti tra le materie:

Collegamenti di Italiano:

Giacomelli e la figura del fotoreporter

Giacomelli e la figura del fotoreporter Collegamenti di Storia:

La fotografia in tempo di guerra: i reportage fotografici

L’evoluzione dello sviluppo della fotografia tra 1° e seconda guerra mondialeIl Risorgimento italiano nella documentazione fotografica (in Ferrania, Rivista mensile di fotografia, Milano 1960)

Le immagini come propaganda politica

La fotografia in tempo di guerra: i reportage fotografici L’evoluzione dello sviluppo della fotografia tra 1° e seconda guerra mondialeIl Risorgimento italiano nella documentazione fotografica (in Ferrania, Rivista mensile di fotografia, Milano 1960) Le immagini come propaganda politica Collegamenti di Storia dell’Arte:

Steve Mccurry e il fotogiornalismo

Steve Mccurry e il fotogiornalismo Collegamenti di Filosofia:

Schopenhauer e il velo di Maya: il mondo è come ci appare!

Schopenhauer e il velo di Maya: il mondo è come ci appare! Collegamenti di Francese:

Louis Daguerre, 1840: l’inventore della fotografia

Louis Daguerre, 1840: l’inventore della fotografia Collegamenti di Spagnolo:

Fotografare la guerra: Robert Capa

Fotografare la guerra: Robert Capa Collegamenti di Diritto:

Lewis Wickes, il reportage sul lavoro minorile e sfruttamento

COLLEGAMENTI MATURITÀ FOTOGRAFIA E IMMAGINI: ARTE, SCIENZA E TECNOLOGIA

La fotografia è riconosciuta come una forma d’arte a tutti gli effetti ma è anche tecnica e tecnologia. Mentre prima il pittore doveva impegnarsi a fare un ritratto o un paesaggio, oggi è la fotografia a spiazzare l’arte, perciò questa deve trovare strade diverse. La pittura non si incarica più di assolvere a questa funzione, trovando nuove strade d’espressione. L’evoluzione della fotografia ha in effetti condizionato il modo di fare arte, vediamo come:

Collegamenti di Storia:

Arte come immagine che un popolo vuole dare di sé. Il Fascismo e l’Istituto Luce

Arte come immagine che un popolo vuole dare di sé. Il Fascismo e l’Istituto Luce Collegamenti di Storia dell’arte:

I fotografi del ritratto: da Steve Mccurry a Jimmy Nelsson, da Lee Jeffries a Rehahn: come trasmettere con l’immagine l’anima e la cultura di un popolo

I fotografi del ritratto: da Steve Mccurry a Jimmy Nelsson, da Lee Jeffries a Rehahn: come trasmettere con l’immagine l’anima e la cultura di un popolo Collegamenti di Greco e Latino:

La cultura dei popoli attraverso le immagini: Le statue greche e le copie romane

La cultura dei popoli attraverso le immagini: Le statue greche e le copie romane Collegamenti di Francese:

Baudelaire: elogio della fotografia nelle sue opere

Baudelaire: elogio della fotografia nelle sue opere Collegamenti di Fisica:

Le nuove frontiere: le immagini telescopiche dei limiti dell’universo

La fotografia digitale

Rifrazione ottica: le ottiche e l’immagine

Le nuove frontiere: le immagini telescopiche dei limiti dell’universo La fotografia digitale Rifrazione ottica: le ottiche e l’immagine Collegamenti di Economia

Fotografia e business: le aziende che opera nel campo fotografico: prova a recuperare gli ultimi bilanci e racconta i punti salienti, oppure confronta i risultati e previsioni di 2 o 3 competitor.

MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Se cerchi altri argomenti o consigli su collegamenti, argomenti o su come impostare il lavoro sulla Tesina ecco tutto quello che ti occorre: