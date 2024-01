Brand Manager: cosa fa e come ci si diventa

Il ruolo di Brand Manager è uno dei più richiesti nell’ambito del marketing. Questi professionisti sono responsabili di costruire, gestire e promuovere l’identità di un marchio in modo da influenzare positivamente la percezione dei consumatori. In questa guida esploreremo in dettaglio cosa fa un Brand Manager e quali sono le competenze necessarie per avere successo in questa professione.

In questa guida:

I compiti del Brand Manager

Il Brand Manager supervisiona ogni aspetto di gestione del marchio, dal posizionamento sul mercato alla comunicazione, passando per la strategia di marketing. Il suo obiettivo principale è costruire un’identità di marca solida e coerente che si distingua dalla concorrenza e che risuoni con il pubblico target.

Analisi di mercato: uno dei compiti principali di un Brand Manager è condurre analisi di mercato approfondite per comprendere il comportamento dei consumatori, le tendenze di settore e la posizione del marchio rispetto alla concorrenza. Queste analisi forniscono dati cruciali per sviluppare strategie di marketing efficaci.

Sviluppo della strategia di branding: una volta raccolti i dati di mercato, il Brand Manager sviluppa una strategia di branding che definisce come il marchio sarà posizionato sul mercato. Questa strategia include la definizione dei valori del marchio, la creazione di un messaggio distintivo e l’identificazione del pubblico target.

Gestione del marchio: il Brand Manager inoltre garantisce che l’identità del marchio venga declinata in modo coerente in tutti i canali di comunicazione e in tutti i prodotti o servizi offerti dall’azienda. Ciò include il controllo dell’uso del logo, dei colori e dei messaggi di branding in pubblicità, packaging e in tutti i materiali promozionali.

Pianificazione delle campagne di marketing: i Brand Manager pianificano e gestiscono campagne di marketing per promuovere il marchio e i suoi prodotti o servizi. Questo può includere pubblicità online e offline, marketing sui social media, eventi promozionali e molto altro.

Monitoraggio delle performance: un aspetto cruciale del lavoro di un Brand Manager è il monitoraggio delle performance del marchio. Questi professionisti utilizzano metriche come il riconoscimento del marchio, la fedeltà del cliente e le vendite per valutare l’efficacia delle strategie di branding e apportare eventuali correzioni.

Collaborazione con altri reparti: il Brand Manager collabora spesso con altri reparti dell’azienda, come il reparto vendite, il reparto prodotto e il reparto creativo, per assicurarsi che tutte le attività siano allineate con la strategia di branding. Questa collaborazione è essenziale per garantire una coerenza di marca in tutti i punti di contatto con i clienti.

Gestione del budget: infine, i Brand Manager sono spesso responsabili della gestione del budget del reparto marketing e devono allocare le risorse in modo efficiente per massimizzare l’impatto delle loro attività di branding.

Competenze necessarie per essere un Brand Manager di successo

Essere un Brand Manager richiede quindi una serie di competenze chiave. Ecco alcune delle più importanti:

Conoscenze di marketing: una solida base nel marketing è essenziale per comprendere il settore e creare strategie di branding efficaci

Creatività: la capacità di pensare in modo creativo è cruciale per sviluppare messaggi di branding unici e memorabili

Analisi dei dati: l'interpretazione dei dati di mercato è fondamentale per prendere decisioni informate e valutare l'efficacia delle strategie di branding

Comunicazione: un Brand Manager deve essere un comunicatore efficace, trasmettendo chiaramente il messaggio del marchio al pubblico target

Leadership: la capacità di guidare e motivare il proprio team è essenziale per la gestione delle attività di branding

Adattabilità: nel mondo in continua evoluzione del marketing, un buon Brand Manager deve sapersi adattare rapidamente ai cambiamenti del settore

Pensiero strategico: la capacità di sviluppare strategie a lungo termine e di avere una visione d'insieme è cruciale per il successo nella gestione di un marchio

Come diventare Brand Manager: l’offerta TBS Education

Per diventare un Brand Manager di successo, sicuramente è consigliato frequentare un percorso formativo con solide basi in marketing e discipline correlate. Che sia universitario o post universitario, è comunque importante rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore, fare networking e partecipare a incontri e seminari del settore.

Inoltre, la maggior parte dei datori di lavoro richiede esperienza pratica nel settore prima di assumere un Brand Manager, è quindi fondamentale avere almeno esperienze di stage e tirocini.

Il Master in Brand Management & Creativity di TBS Education risponde a tutti questi requisiti, e garantisce inoltre un’esperienza formativa all’estero, nel contesto dinamico di Barcellona. Fornisce una solida formazione in marketing e una comprensione approfondita della gestione strategica a lungo termine dei marchi. Il programma combina infatti elementi di marketing, branding e pensiero creativo, per affrontare al meglio le sfide dei tempi attuali. Al termine, offre la possibilità di completare uno stage di 4-6 mesi presso un’azienda internazionale di alto livello.

Un dato molto significativo è che, al termine del Master, il tasso di occupazione è particolarmente elevato e raggiunge il 97% già nei primi quattro mesi dal conseguimento del diploma.

Organizzazione del Corso

Il Master è suddiviso in 8 moduli per l’apprendimento delle Professional Expertise:

Comprendere il Customer Journey Il Marketing nel mondo contemporaneo Strategic brand management a lungo termine Branding, creatività e innovazione Brands and design Storytelling Estrazione di informazioni e trend Metodi di Ricerca nel Marketing

Ogni modulo del corso integra la teoria presentata dagli esperti del settore con progetti pratici in collaborazione con organizzazioni professionali e partner aziendali reali.

Puoi trovare ulteriori dettagli sulle materie di insegnamento, e altri insegamenti in ambito soft skills e attività complementari, nella pagina di dettaglio sul programma del Master.

Come iscriversi al Master

Tiriamo le somme: se desideri diventare Brand Manager, ti piacciono i contesti internazionali, e hai una buona conoscenza della lingua inglese, allora questa potrebbe essere l’occasione giusta per te.

Le iscrizioni sono aperte: cogli questa occasione visitando la pagina dedicata alle iscrizioni del Master in Brand Management & Creativity, e scopri subito come inviare la tua candidatura!