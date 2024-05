Detective Conan: finale e ultima puntata

COME FINISCE DETECTIVE CONAN?

Detective Conan è un anime giapponese che ha preso il via nel 1996, ispirato all’omonimo manga scritto da Gosho Aoyama e che riscuote ancora oggi grande successo. Il personaggio principale della storia, quello intorno a cui gira e si evolve la storia, è Shinichi Kudo, uno studente liceale che a soli 17 anni dimostra fin da subito di avere grandi qualità di investigatore fino a collaborare con la polizia per risolvere casi importanti e difficili.

Ama molto Sherlock Holmes e vuole diventare come lui. Sicuramente tanti di voi ne avranno sentito parlare, l’avranno visto o sentito durante il pranzo dopo una lunga giornata tra i banchi di scuola e, incuriositi da questo ragazzetto di appena 17 anni con grandi doti di investigatore, lo avrete anche visto. Era un appuntamento fisso quello con il cartone animato detective Conan; al rientro da scuola era lì, sul teleschermo ad aspettarci con tante nuove avventure. Siete sicuri di ricordare il finale e l’ultima puntata? Noi abbiamo bisogno di rinfrescarci la memoria, per cui leggiamo insieme allora.

Leggi anche: Come finisce? I finali dei nostri cartoni animati preferiti

DETECTIVE CONAN: EPISODIO FINALE DELL’ANIME

Detective Conan colora le televisioni del mondo dal 1994; il giallo è il colore predominante. Sta per compiere 25 anni di carriera il caro e giovanotto Conan che, con le sue abilità di investigatore, ha aiutato la polizia a risolvere dei casi importanti e difficili. Ma scopriamo insieme come sono andate a finire le sue avventure! Durante le sue attività di investigatore riuscirà a risolvere diversi casi e inizierà a collaborare anche con la CIA e l’FBI. Proprio dell’ FBI fanno parte i suoi amici Shuichi Akai e Jodie Starling che lo aiuteranno a cercare e a trovare l’antidoto che lo riporterà indietro nel tempo a quando aveva 17 anni.

DETECTIVE CONAN: ULTIMO EPISODIO

“Conan Super Detective con gli occhiali, che dà la caccia ai criminali” questa è parte della sigla del cartone che ha fatto sognare milioni di bambini e giovani adolescenti che si sono fatti conquistare da quel ragazzetto piccolo, con gli occhiali, ma con grandi qualità di investigatore che cerca di sconfiggere il male. Nell’ultima puntata assistiamo agli sforzi che Conan, insieme agli amici, fa per trovare il famoso antidoto che gli serve per tornare indietro nel passato e per riportarlo a quando aveva 17 anni. Tutte le sue avventure non esisterebbero se non ci fossero i suoi più cari amici Ai Haibara e Shuichi e Jodie, agenti dell’FBI, pronti a farsi in 4 per aiutare l’amico.

SERIE TV: I FINALI DA NON PERDERE

Se hai perso l’ultima puntata di una serie TV o un cartone animato e vuoi sapere come finisce, leggi qui:

(Foto: courtesy of TMS Entertainment)