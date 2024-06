Esame terza media italiano, pagina di diario: come si scrive

La prova di Italiano dell’Esame di Terza Media arriverà tra poche settimane, quindi ancora avete tempo sufficiente per allenarvi e prepararvi a fare un buon tema. Scegliere la pagina di diario alla prova di italiano dell’esame di terza media può essere un’ottima chance per svolgere una traccia che vi consenta di affrontare un argomento che sicuramente conoscete: voi stessi! Questo, però, non significa che dovete sottovalutare la complessità di questa particolare tipologia di tema che, comunque, richiede che si seguano delle regole e si adotti uno stile ben preciso. In questo post spiegheremo bene come svolgere la traccia sulla pagina di diario con tanto di formula di chiusura; e, se alla fine della guida non vi sentirete più tanto sicuri, potrete sempre scegliere la lettera ad un amico, la relazione su una gita o laboratorio, la relazione su un libro o il tema di attualità.

Se hai dubbi sulla traccia da scegliere leggi:

PAGINA DI DIARIO ESAME TERZA MEDIA: LO SCHEMA

La pagina di diario è una tipologia di tema in cui bisogna esprimere le proprie sensazioni ed emozioni, dunque richiede uno stile un po’ più dimesso e personale.

A prima vista potrebbe sembrare una traccia semplice, tuttavia se si è un po’ distratti e ci si dimentica qualche elemento della struttura si rischia di ottenere un voto non troppo alto.

Per questo motivo vogliamo rinfrescarvi la memoria! Ecco lo schema da seguire per svolgere la traccia dell’esame terza media sulla pagina d diario:

data e ora

formula “caro diario”

introduzione all’argomento

narrazione degli eventi della giornata

considerazioni finali

formula di chiusura

PAGINA DI DIARIO ESAME TERZA MEDIA: LE DRITTE

A questo punto ci siamo, non bisogna fare altro che iniziare a scrivere! Come fare? Seguite i nostri consigli punto per punto!

Leggere bene la traccia : non dimenticate di leggere attentamente la traccia! E’ molto importante seguire tutto quello che richiede, in quanto la pagina di diario potrebbe riguardare una giornata particolare, un problema, un evento, una delusione, una bella notizia e così via.

: non dimenticate di leggere attentamente la traccia! E’ molto importante seguire tutto quello che richiede, in quanto la pagina di diario potrebbe riguardare una giornata particolare, un problema, un evento, una delusione, una bella notizia e così via. Scrivere data e ora : nel diario occorre scrivere la data e l’ora in cui si inizia a scrivere.

: nel diario occorre scrivere la data e l’ora in cui si inizia a scrivere. Utilizzare la formula “Caro diario” , indispensabile per questo tipo di traccia!

, indispensabile per questo tipo di traccia! Introdurre l’argomento : dopo la formula iniziale, si va a capo e si introduce l’argomento di cui si vuole parlare.

: dopo la formula iniziale, si va a capo e si introduce l’argomento di cui si vuole parlare. Narrare i fatti in ordine cronologico : raccontate tutto quello che è successo in ordine cronologico. Ricordate che si tratta di un diario, un tipo di testo in cui si riportano i fatti accaduti personalmente e le emozioni che si provano: dunque, non elencate gli avvenimenti in modo freddo, ma metteteci del vostro, creando con le parole lo stupore, la gioia, il dolore, la trstezza, la felicità.

: raccontate tutto quello che è successo in ordine cronologico. Ricordate che si tratta di un diario, un tipo di testo in cui si riportano i fatti accaduti personalmente e le emozioni che si provano: dunque, non elencate gli avvenimenti in modo freddo, ma metteteci del vostro, creando con le parole lo stupore, la gioia, il dolore, la trstezza, la felicità. Riflessioni personali : riflettete su quello che avete scritto, concludendo con un vostro pensiero a riguardo.

: riflettete su quello che avete scritto, concludendo con un vostro pensiero a riguardo. Formula di chiusura: salutate il vostro diario! Potete scrivere “Ora devo chiudere, tuo…”, oppure “diario mio, ora vado a dormre, sono proprio stanco” ecc…

Infine, non dimenticate una cosa: rileggete il tema e cercate di individuare e correggere gli errori di ortografia, la punteggiatura e fate in modo che le frasi risultino scorrevoli e non troppo disordinate. Una seconda lettura alla bella copia e potrete consegnare!

ESAME TERZA MEDIA: TUTTE LE TRACCE DI ITALIANO

Tutto chiaro? Adesso non ti resta che proseguire la lettura con gli altri consigli sull’esame di terza media: