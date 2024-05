Film divertenti per ragazzi: quelli da vedere tra i 13 e i 15 anni

FILM DIVERTENTI PER RAGAZZI: LA NOSTRA SELEZIONE

Al bando la tristezza: cosa c’è di meglio per rilassarsi e svagarsi di un bel film divertente? Le commedie sono un genere molto amato da grandi e piccini e ci sono pellicole che si possono continuare a rivedere a tutte le età, facendosi sorridere e ridere come la prima volta. In quest’articolo abbiamo voluto concentrarsi su quei film divertenti consigliati per tutti i ragazzi tra i 13 e i 15 anni.

FILM COMICI PER RAGAZZI: I CLASSICI

Mettiti comodo/A sul divano con i popcorn… ecco la lista di film divertenti che non puoi perderti e perfetti per un pomeriggio in allegria con gli amici!

Zoolander (2001). La coppia Ben Stiller – Owen Wilson è un duo comico americano tra i più celebri degli ultimi anni. Zoolander è una parodia del mondo della moda: protagonista è il modello Derek Zoolander, famoso e bello, ma ormai a fine carriera. Il suo mondo va in crisi quando arriva in scena un nuovo affascinante modello…i due, però, finiranno per essere reclutati come agenti segreti per risolvere un caso legato al settore della moda. Pronto per esibire il tuo migliore Blue Steel? Se ami la comicità demenziale non puoi perderti questa pellicola e il suo seguito, Zoolander 2 !

FILM COMICI PER RAGAZZI DAI 12 ANNI IN SU: COMMEDIE RECENTI

Shazam! (2019) – Un adolescente acquisisce i poteri di un supereroe adulto e deve imparare a usarli con l’aiuto dei suoi amici. Spider-Man: Far From Home (2019) – Un’avventura comica di Spider-Man ambientata durante un viaggio scolastico in Europa. The Mitchells vs. The Machines (2021) – Una commedia animata su una famiglia disfunzionale che deve salvare il mondo da una ribellione di robot. Free Guy (2021) – Un impiegato di banca scopre di essere un personaggio di un videogioco e decide di diventare l’eroe della sua storia. Jungle Cruise (2021) – Un’avventura comica basata sull’attrazione omonima di Disneyland, con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Yes Day (2021) – Una commedia su una famiglia che decide di passare un giorno dicendo sempre “sì” ai desideri dei figli.

