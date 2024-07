PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE: COME VESTIRSI? Entrare nell’ottica di un nuovo anno scolastico non è mai facile, per alcuni è un fulmine a ciel sereno, per altri meno traumatico, ma comunque, ricominciare le lezioni, le interrogazioni e i compiti non è affatto semplice. Bisogna prepararsi mentalmente e staccarsi di dosso il ricordo piacevole dell’estate trascorsa lontano dai libri, ma a poco a poco vi abituerete alla solita routine e le vacanze saranno un lontano ricordo.

Se ci tenete a fare una buona impressione il primo giorno di scuola delle superiori, soprattutto se parliamo dell’inizio di un nuovo ciclo scolastico, prepararsi, sia fisicamente che mentalmente e decidere cosa indossare, può essere a dir poco stressante, perciò ecco qualche consiglio per non perder tempo la mattina presto, decidere per tempo cosa mettersi per essere comodi ma allo stesso tempo per fare una buona impressione sui professori e compagni!

Leggi anche Primo giorno di scuola superiore: cosa si fa

COSA INDOSSARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SUPERIORE

La domanda affligge milioni di studenti: come vestirsi il primo giorno di scuola superiore, ovvero cosa mi metto? Diciamoci la verità, la storia che l’abito non fa il monaco non ci convince del tutto, perché tutti in fondo vogliamo azzeccare l’outfit giusto e adeguato al contesto per fare una bella figura. Però, attenzione, non è solo la prima impressione a contare, poi dovete metterci del vostro per impegnarvi e riuscire bene a scuola! Comunque, oggi non si parla di compiti ma di cose un po’ più futili, perciò ecco i nostri consigli per non sbagliare e arrivare pronti e in forma smagliante al primo appuntamento con la scuola.

Pensate bene la sera prima a cosa mettere, senza decidere all’ultimo momento cosa indossare per evitare le classiche bucce di banana dello stile!

La prima regola da seguire è quella di abbandonare il look da discoteca o da spiaggia. L’estate è lontana perciò meglio vestirsi in maniera adeguata al contesto. Abbandonate l’idea di strass, glitter e trucco appariscente, non è proprio il caso.

Non trascurate la comodità, scegliete vestiti non troppo stretti e attillati, magliette strette che tolgono il respiro e scarpe che fanno male ai piedi, sennò sarà complicato resistere tutte quelle ora tra i banchi.

Niente cappelli, occhiali da sole e tacchi vertiginosi per le ragazze; potete portarli per il prima e il dopo, ma non mentre siete in classe. Per i maschietti bastano un paio di jeans comodi, scarpe da ginnastica e una t-shirt! Evitate marchi famosi o di emulare personaggi dello spettacolo, è pur sempre una scuola.

Ricordate che a scuola vige l’idea di decoro e ci sono regole da rispettare: niente scollature vertiginose e magliette troppo corte, o il vedo non vedo, adatto ad altri contesti; niente pantaloni abbassati fino alle ginocchia per i ragazzi, mi raccomando!

L’ultimo consiglio è di essere sempre voi stessi, con il vostro stile e la vostra unicità, ma non puntate tutto solo su questo, la scuola non è mica una passerella dove sfoggiare abiti! Perciò mantenete la vostra identità ma rispettando sempre le regole del buon gusto e della scuola!

Cerchi qualche altra dritta per sopravvivere al primo giorno di scuola superiore, oltre a come vestirsi? Leggi: