FRASI ORIGINALI PER SAN VALENTINO

Il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, è sempre più vicino, e mentre tutti gli innamorati si preparano per la loro festa c’è qualcuno che si preoccupa all’idea di non riuscire a scrivere qualcosa che riesca a spiegare come si sente nei confronti della persona che ama. Perciò abbiamo pensato di selezionare un po’ di frasi ad hoc per questa occasione: buona lettura!

FRASI PER SAN VALENTINO PER LUI E PER LEI

Ecco alcune frasi originali e romantiche per San Valentino, perfette per sorprendere la tua dolce metà! 💖

🌹 Dichiarazioni d’amore profonde

“Nel libro della mia vita, ogni pagina più bella porta il tuo nome.”

“Sei la mia casa, il mio rifugio, il battito che dà ritmo ai miei giorni.”

“Amarti non è una scelta, è l’istinto più naturale che io abbia.”

💕 Frasi dolci e poetiche

“Sei la mia stella preferita, quella che illumina ogni mio sogno.”

“Ogni giorno con te è un nuovo capitolo di una favola che non voglio smettere di scrivere.”

“Il tuo sorriso è la mia alba, il tuo abbraccio il mio tramonto.”

❤️ Messaggi brevi ma intensi

“Nel caos del mondo, tu sei il mio perfetto equilibrio.”

“Ci sono milioni di cuori nel mondo, ma il mio batte solo per te.”

“Ovunque sarai, lì sarà il mio cuore.”

💌 Frasi spiritose e romantiche

“Se fossi una password, saresti quella che non dimentico mai.”

“Sei il mio WiFi preferito: senza di te mi sento perso.”

“Ti amo più del caffè… e questo dice tutto!”

FRASI PER SAN VALENTINO: ALTRE IDEE

Queste frasi non ti soddisfano? Ecco altre citazioni:

Fonte immagine: Freepik