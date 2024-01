Lunedì 8 Gennaio sarà il giorno del rientro a scuola per tutti gli studenti italiani. Archiviati i regali di Natale, le feste di Capodanno e le calze della Befana, si tornerà tra i banchi di scuola: un trauma per tutti! Perché la fine delle vacanze rappresenta un vero incubo per molti studenti. Ma ci sono dei lati positivi nel rientro a scuola?! Dite di no?! Scopriamolo insieme!

Ecco i lati positivi del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale:

Ritrovare gli amici – Gira da un po’ di tempo su Facebook la foto di un Meme che imprecante afferma: “Quando dico che mi manca la scuola intendo che mi mancano gli amici, non la scuola”. Quanta verità! Ed ecco la prima cosa positiva del rientro tra i banchi, ritrovare gli amici che non vedevate da un po’, soprattutto quelli che hanno trascorso le vacanze di Natale fuori.

La ricreazione – Volete mettere una pausa in compagnia dei vostri amici più pazzi, rispetto alle tristi merende solitarie? Naaa! Se non ci fosse la ricreazione, la scuola sarebbe davvero una prigione! Per fortuna esiste, ed è un momento in cui ricaricarsi tra le battute dei compagni e mangiucchiando qualcosa.

Compiti delle vacanze addio – Il pensiero dei compiti delle vacanze che vi ha tormentato per tutta la fine di dicembre (forse) può essere definitivamente messo da parte. Ok, adesso i compiti li avrete tutti i giorni, ma avrete la possibilità di definire in modo più organizzato i momenti da dedicare allo studio, e quelli da dedicare al divertimento, in modo da non essere ossessionati dal pensiero dei compiti durante il relax meritatissimo.

Attività extrascolastiche – La piscina, la danza, il corso di pittura e quello di teatro. Un po’ vi sono mancati, o no? Adesso potrete dedicarvi alle vostre passioni e svagarvi fuori da scuola. Fare sport inoltre è un metodo utilissimo per smaltire i grammi di troppo dovuti ad “uso improprio” di panettone durante le feste.

Arrivo della primavera – Dopo Natale il più è fatto! La corsa verso la fine della scuola è una volata. In più è ancor più vicino l’arrivo della primavera, il che significa la possibilità di stare all’aria aperta, giri in bici con gli amici, e tanto sole, che rallegra un po’ tutti!

Buon rientro studenti!