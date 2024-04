Lettera a un amico in inglese esame terza media: traccia svolta

LETTERA A UN AMICO IN INGLESE ESAME TERZA MEDIA: ESEMPIO SVOLTO

Gli esami di terza media sono drammaticamente iniziati! La materia d’esame che ti preoccupa di più è inglese? Come ti avranno spiegato gli insegnanti, una delle tracce possibili è una lettera a un tuo amico di penna e di lingua inglese immaginario, a cui dovrai raccontare qualcosa a proposito di te, della tua famiglia, del posto dove vivi, invitando poi il tuo amico a scriverti per rivelarti delle cose su di lui e conoscersi così. La lettera all’amico di penna è una delle tracce più semplici da scrivere se hai delle buone basi di grammatica. Non sai però da dove partire o non hai idee? Non ti preoccupare, ti aiutiamo noi: di seguito trovi una lettera a un amico scritta in inglese da noi della Redazione che potrà farti da spunto per quella che scriverai all’esame di terza media.

Leggi anche:

LETTERA A UN AMICO IN INGLESE ESAME TERZA MEDIA: INTESTAZIONE

Prima di iniziare con la scrittura della lettera, ricordati sempre di inserire i recapiti del mittente (tu) e del destinatario (il tuo amico). Anche se non invierai mai la lettera, devi pretendere che sia una vera e quindi non puoi scordarti l’intestazione! Il nome del tuo amico e l’indirizzo in genere sono di tua fantasia, ma controlla prima che la professoressa non ti abbia dato delle informazioni più dettagliate (ad esempio sul nome o dove vive). Il tuo nome e indirizzo devono essere inseriti per primi, in alto alla tua destra, mentre il nome e l’indirizzo del destinatario vanno più in basso, alla tua sinistra. Ecco l’esempio della nostra lettera:

Anna Solieri

Montepaone Lido 88060

(Cz) – Italy

25th January, 2017

William Coleridge

85 Hope Road

London

UK

LETTERA A UN AMICO IN INGLESE INFORMALE: SVOLGIMENTO

Ricorda di iniziare sempre con “Dear” seguito dal nome dell’amico di penna e dalla virgola, e poi vai a capo per scrivere il contenuto della lettera. Ecco la lettera svolta:

Dear William,

my name is Anna, I’m fourteen years old and I live with my parents and my brother in Montepaone Lido, a small town in Southern Italy. I’m glad to start this pen friendship with you, because it’s interesting to know new people; it will be funny to compare our different cultures and I can improve my English too! I live near the sea and in summer there are a lot of people coming here for it indeed, and the atmosphere all around is happy. There are many parties and concerts, especially Tarantella Music, which is the popular folk- music of the South. I spend the most of my time with my friends; they are very funny, especially Elena, my best friend. We grew up together, so she is very important to me. I love cats and in my free time I like swimming, playing volleyball and listening to the music very much; I go to the swimming pool three times a week with my brother, Marco, and twice to play volleyball with Elena. My brother is older than me, he is eighteen years old; sometimes I go and see him playing football. And what about you? Do you have any hobby? Do you spend your free time with friends? Do you play football or other sports? Do you have any brother or sister? I’m sure that you have funny friends too and I hope you will tell me stories about them! I’m very curious about your city too. I know little about London, but it seems very beautiful to me and I’d like very much to visit it! Have you ever been in Italy?

LETTERA A UN AMICO IN INGLESE ESAME TERZA MEDIA: CONCLUSIONE

A questo punto, devi solo concludere la lettera, invitando il tuo amico a scriverti presto e poi chiudendo con un saluto e la tua firma (solo nome). Ecco come puoi chiudere la lettera scritta da Anna a William:

I hope to hear from you soon.

Love,

Anna

ESAME TERZA MEDIA: COSA SAPERE.

Vuoi rimanere aggiornato sull’esame di terza media? Consulta le nostre risorse: