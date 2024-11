Natale e Capodanno, nella città californiana di San Diego

San Diego è un’ importante città dello stato della California, negli Stati Uniti d’America meridionali, e si trova vicino al confine con il Messico, sulla costa dell’Oceano Pacifico. E’ una città molto grande, infatti dopo Los Angeles, è la città più grande della California e la più popolata. San Diego è una città molto turistica dove ci sono anche importanti strutture balneari e belle spiagge. In questa città ci sono anche importanti basi militari della Marina e dei Marines

In questa città ci sono diverse attrazioni e passatempi. Le attrazioni principali sono lo zoo della città, che ospita anche degli esemplari di panda giganti, dal 1966; il SeaWorld, che è senza dubbio una delle attrattive più conosciute e di San Diego, dove vive anche la famosa orca assassina. Si possono inoltre ammirare balene, squali, delfini e pinguini; molto bello è anche il Wild Animal Park. Questa città presenta anche tante spiagge che si estendono lungo la costa, da La Jolla a Chula Vista, passando per la penisola del Coronado; le spiagge più rinomate sono quelle di Ocean Beach e Pacific Beach. Sono molto apprezzate dai turisti, e qui si possono praticare acquatici come il surf, o sci d’acqua. Di sera molti di questi stabilimenti balneari diventano anche dei locali e ristoranti. A San Diego ci sono anche diversi musei come : il San Diego Aerospace Museum, che parla della storia anche delle mongolfiere e dello spazio. Interessante anche il Museum of Contemporary Art San Diego, il San Diego Museum of Art che è un museo piuttosto piccolo ma con opere interessanti di arte europea, il San Diego Natural History Museum, il Timken Museum of Art, e l’America’s Cup Museum

in questa città ci sono migliaia di ristoranti: è una gastronomia molto dinamica, che abbina ai tanti fast-food i grandi ristoranti con ottimi cuochi. In questa città si troveranno diversi piatti tipici della California meridionale.

i ristoranti più conosciuti sono : il Big Kitchen, dove si potranno mangiare diversi tipologie di cibo, il Bread & Cie, un ristorante economico ma comunque buono, il Café 222, uno dei posti migliori della downtown, dove si potrà fare fare colazione con waffle alla zucca, latticello, pankcake alla noce e arancia, il Pacific Beach, un posto tranquillo sulla spiaggia, risalente agli anni ’20, ilCroce’s Restaurant & Jazz Bar, il Gaslamp Strip Club dove si mangeranno ottimi piatti di carne, pollo e pesce alla griglia, il George’s at the Cove , uno dei più lussuosi ristoranti della città, e tanti altri.

La maggior parte delle persone si spostano in macchina, ma si possono raggiungere tutti i principali luoghi di interesse turistico anche con il trasporto pubblico. I bus e i trolley metropolitani sono gestiti dal Metropolitan Transit Service e ci sono anche altre compagnie private che servono le zone limitrofe alla città. C’è anche un servizio di traghetto che viaggia regolarmente ogni ora fra il Broadway Pier e Coronado. In questa città si trovano anche tutte le grandi compagnie nazionali di noleggio auto.

San Diego ha un bel clima in quanto, l’aria mite e secca del deserto, si combina alla brezza costiera, che da a questa città una temperatura diurna media di 22°C. iL periodo che va da ottobre a maggio, le temperature medie sono di 30°C e poco più nelle zone interne. La città ha una media annuale di non più di 25 cm di pioggia, e anche nei mesi più freddi, che sono quelli di dicembre e gennaio il termometro arriva a temperature miti, all’incirca sui 20°C

San Diego ha una vita notturna molto intensa, come tutte le più grandi città americana. Si trovano locali di ogni tipo; cinema, teatri, locali, pub e discoteche. Di ristoranti ce ne sono più di 6000. I locali più frequentati sono concentrati nella zona del downtown.

Per arrivare a San Diego ci sono voli internazionali diretti per il San Diego International Airport ma non è uno degli aeroporti principali della California. Arrivando dall’Italia, si farà spesso scalo a Los Angeles o da un’altra grande città americana. Un volo di coincidenza da Los Angeles a San Diego impiega circa 35 minuti.

